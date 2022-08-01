Парламент Болгарії розпущено та оголошено дострокові вибори.

Перед тим правляча коаліція втратила більшість у парламенті, а урядові було винесено вотум недовіри.

 

   

                             Гилиб Донев

 

Президент Румен Радев у понеділок, першого серпня підписав указ про розпуск 47 Національної асамблеї. Про це повідомила болгарська газета Dnes з покликом на відповідний указ опублікований на президентському сайті. Глава держави призначив позачергові парламентські вибори на друге жовтня 2022 року.

 

Іншим указом Румен Радев призначає тимчасовий уряд, який розпочне роботу з другого серпня і працюватиме до позачергових парламентських виборів. Виконувачем обов’язки прем’єрміністра призначено Гилиба Донева, який до цього обіймав посаду секретаря президента з питань демографії та соціальної політики.

 

Розпуск Народних зборів Болгарії відбувся після того, як парламент оголосив вотум недовіри проєвропейському уряду під керівництвом Кирила Петкова і не зміг домовитися про формування нового кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія «Є такий народ» («Има такъв народ»). Це сталося на тлі економічних проблем у країні, яка через війну в Україні та припинення постачання газу з Росії зіткнулася з високою інфляцією.

 

Очікується, що тимчасовий уряд займе м'якшу позицію щодо Росії, що може передбачати зусилля з відновлення імпорту російського газу. Крім того, Донєв може спробувати налагодити дипломатичні відносини з Москвою після того, як уряд Петкова вислав 70 російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

 

Нагадаємо, що у квітні російський «Газпром» повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газогону (TAP). Постачання було погоджено на 25 років.

01.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
158-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.
31.07.22 | | Україна
157-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог штурмував у районах Бражівки та Дмитрівки, на Бахмутському –Травневого, на Авдіївському – Пісків та Авдіївки, на Новопавлівському – Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини та Павлівки бої тривають.
30.07.22 | | Україна
Плачуча мавпа під час снігопаду
Василь МАХНО
Ми живемо у світі площин із дивовижним перетином різних точок. Це важко збагнути, бо структура Всесвіту не зовсім проста штука...
30.07.22 | | Дискурси
Не для ідіотів
Юстина Соболевська
В інтерв’ю на фестивалі нобелістка Ольга Токарчук сказала, що «література не для ідіотів». І здійнялася буря в соцмережах
29.07.22 | | Дискурси
156-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили, ворог намагався наступати на Авдіївку, Красногорівку та Велику Новосілку, зазнав втрат та відійшов. Бої тривають в районах Новолуганського та Соледара
29.07.22 | | Україна
“Чорна піхота” знову йде в бій
Володимир В'ятрович
Багато хто не знав і не хотів знати справжньої історії Другої світової, тому вона повторюється, демонструючи ті страшні сторінки, яких не побачиш у совєтських та російських фільмах про “Велику вітчизняну”.
28.07.22 | | Україна
155-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти штурмували у напрямках Довгеньке–Мазанівка і Пасіка–Долина, Клинове–Бахмут і Семигір’я–Миронівський, Стряпівка–Соледар–Володимирівка та Брускинське–Білогірка, успіху не мали. На напрямку Відродження–Вершина ворог мав частковий успіх.
28.07.22 | | Україна
Поезія в час війни (ІІ)
Тарас Пастух
Допомагає витримати тягар війни «чорна лють», яка збирає людину «воєдино» і спонукає до певних вчинків, а також усвідомлення традиції спротиву ворогові, яка розпочалася далеко не від лютого 2022 року, і не від березня 2014 року.
27.07.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.