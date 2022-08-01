Парламент Болгарії розпущено та оголошено дострокові вибори.

Перед тим правляча коаліція втратила більшість у парламенті, а урядові було винесено вотум недовіри.

Гилиб Донев

Президент Румен Радев у понеділок, першого серпня підписав указ про розпуск 47 Національної асамблеї. Про це повідомила болгарська газета Dnes з покликом на відповідний указ опублікований на президентському сайті. Глава держави призначив позачергові парламентські вибори на друге жовтня 2022 року.

Іншим указом Румен Радев призначає тимчасовий уряд, який розпочне роботу з другого серпня і працюватиме до позачергових парламентських виборів. Виконувачем обов’язки прем’єрміністра призначено Гилиба Донева, який до цього обіймав посаду секретаря президента з питань демографії та соціальної політики.

Розпуск Народних зборів Болгарії відбувся після того, як парламент оголосив вотум недовіри проєвропейському уряду під керівництвом Кирила Петкова і не зміг домовитися про формування нового кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія «Є такий народ» («Има такъв народ»). Це сталося на тлі економічних проблем у країні, яка через війну в Україні та припинення постачання газу з Росії зіткнулася з високою інфляцією.

Очікується, що тимчасовий уряд займе м'якшу позицію щодо Росії, що може передбачати зусилля з відновлення імпорту російського газу. Крім того, Донєв може спробувати налагодити дипломатичні відносини з Москвою після того, як уряд Петкова вислав 70 російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Нагадаємо, що у квітні російський «Газпром» повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газогону (TAP). Постачання було погоджено на 25 років.