Прем'єр-міністр Франції Лекорню подав до демісії.

Він заледве встиг завершити формування свого кабінету.

У понеділок зранку, шостого жовтня, прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав до демісії зі своєї посади. Про це повідомила газета Le Monde. На цій посаді Лекорню пропрацював менше місяця й заледве встиг завершити формування кабінету. Це найкоротший термін прем'єрства за всю нову історію країни.

Президент Франції Емманюель Макрон вже прийняв прохання прем’єра про відставку. За останні два роки у країні змінилося п'ять прем'єр-міністрів.

39-річний Лекорню, який вважається одним із найближчих союзників Макрона, був призначений на посаду прем'єра 9 вересня. В попередньому уряді Франсуа Байру Лекорню обіймав посаду міністра оборони.

Напередодні Лекорню зіткнувся з критикою опозиції з приводу складу нового кабінету міністрів, який він репрезентува тижнем раніше. Причому новим складом уряду залишилися незадоволені як праві, так і ліві партії.

Відтак опозиція заявила про намір порушити питання вотуму недовіри кабінету міністрів. Перше засідання нового уряду мало відбутися саме шостого жовтня. Сьомого жовтня прем'єр-міністр планував виступити із відповідною заявою перед Національними зборами.

Заява Лекорню про демісію спричинила різке падіння цін на акції французьких банків на Паризькій фондовій біржі. Акції BNP Paribas впали на 4,45%, Société Générale – на 5,85%, Crédit Agricole – на 4,25%. А курс євро щодо долара знизився на 0,7%.