Болгарія отримуватиме газ з Азербайджану.

Його цілком вистачить, аби заступити припинені поставки «Газпрому».

Азербайджан постачатиме газ до Болгарії через інтерконектор IGB, підімкнутий до Трансадріатичного газогону (The Trans Adriatic Pipeline – TAP). Про це повідомило болгарське ділове видання BGNES з покликом на слова міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Азіза огли Байрамова. Останній відвідав Болгарію з діловим візитом і провів у Софії перемовини зі своєю болгарською колегою Теодорою Генчовською.

Постачання узгоджено на період 25 років. Запуск IGB заплановано на липень. Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Πeтĸoв раніше зазначав, що Софія розраховує почати отримувати азербайджанський газ у повному обсязі (1 млрд кубометрів річно) вже з першого липня.

Баку здійснює постачання азербайджанського газу до Європи – Італії, Греції та Болгарії – з 31 грудня 2020 року газогоном TAP. Однак досі через відсутність інтерконектора обсяги, призначені для Болгарії, були вчетверо меншими за заплановані.

Нагадаємо, що в квітні поточного року російський державний концерн «Газпром» повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через небажання цих країн платити за енергоносій у рублях. Софія у відповідь заявила, що перегляне всі контракти з «Газпромом», зокрема на транзит російського газу до Сербії й Угорщини. «Односторонній шантаж неприйнятний», – наголосив прем'єр Кирил Петков.