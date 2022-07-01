Болгарія відкинула російський ультиматум.  

Москва вимагала від Софії скасувати висилку 70 дипломатів, погрожуючи закрити своє посольство і припинити діяльність болгарської амбасади в Москві.

посолка Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова

Болгарська влада відмовилася виконати ультиматум Росії, яким Кремль вимагав скасувати рішення, вислати 70 співробітників дипломатичних представництв РФ з Болгарії. «Ми не дозволимо іноземним дипломатам ставити ультиматум болгарській державі», — заявив виконувач обов'язків прем'єрміністра Болгарії Кирил Петков у зверненні на болгарському телебаченні.

Прем’єр теж зазначив, що рішення вислати 70 російських дипломатів не є його особистим. Воно було ухвалене на закритому засіданні, в якому, окрім Петкова, взяли участь керівники Державної аґенції національної безпеки (ДАНБ), військової розвідки та державного агентства «Розвідка».

«Є міжвідомча доповідь МЗС, є рішення Ради безпеки. Воно засноване на результатах цієї наради та на трьох доповідях ДАНБ. Це всі інститути, які відповідають за безпеку», – зацитувало слова Кирила Петкова Болгарське радіо.

Перед тим, у ніч на перше липня посольство Росії в Софії повідомило, що зажадало від влади Болгарії скасувати своє рішення, згідно з яким до третього липня країну мають полишити 70 російських дипломатів та співробітників персоналу диппредставництв РФ. «Інакше перед російським керівництвом буде негайно поставлене питання про закриття посольства Росії в Софії, що автоматично означає закриття амбасади Болгарії в Москві», – заявили посолка Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова у вербальній ноті Міністерству закордонних справ Болгарії.

Нагадаємо, що наприкінці червня МЗС Болгарії вирішило скоротити чисельність російських дипломатів, які працюють у країні, до меж, які не перевищують кількості болгарських дипломатів у Росії. Загалом у Болгарії мають залишитися працювати 43 російських співробітники.