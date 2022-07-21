Маріо Драґі вирішив зрезиґнувати з посади.

Попри те, що Сенат Італії висловив довіру главі уряду, його не підтримала урядова коаліція.

Сенат Італії увечері в середу, 20 липня, висловив довіру прем'єрміністрові Маріо Драґі. Про це повідомила газета La Stampa. Процедура відбулася після того, як 74-річний Драґі звернувся до верхньої палати парламенту із проханням винести на голосування резолюцію про довіру до його кабінету.

Довіру главі уряду висловили 95 сенаторів, 38 виступили проти. Три партії, які входять до правлячої коаліці, – «Ліга», «Рух 5 зірок» та «Вперед, Італія» – бойкотували голосування. Тож можна констатувати, що коаліція фактично розвалилася.

Драґі ще раніше попередив, що у разі, якщо його не підтримають представники власної ж урядової коаліції, то він має намір подати до демісії. Оскільки так і сталося, то 74-річний політик зважився реалізувати свою погрозу. Зранку у четвер, 21 липня він відправився у Квіринальський палац, аби подати президентові Серджіо Маттарелла прохання про демісію.

За твердженням аналітиків, тепер фактично неминучими є розпуск парламенту та оголошення позачергових виборів. Скоріш за все вони відбудуться другого жовтня. Це вперше парламентські вибори в повоєнній Італії пройдуть восени. Адже саме на осінь традиційно припадають бюджетні дискусії депутатів.

Скоріш за все Серджіо Маттарелла попросить Маріо Драґі залишитися виконувачем обов’язків керівника уряду до створення нового кабінету.

Нагадаємо, що тижнем раніше Маріо Драґі після тривалого конфлікту в правлячій коаліції, викликаного законопроєктом про компенсації громадянам за інфляцію та зростаючі ціни на енергію, подав прохання про демісію. Прем'єр заявив, що коаліції національної єдності, яка підтримувала його уряд, більше не існує, тому немає умов для продовження його роботи. Проте президент Італії Серджо Маттарелла тоді відхилив прохання Драґі та запропонував йому провести голосування щодо вотуму довіри.