Новим настоятелем капітули Чину василіан став отець із Львівщини.

 

19 липня 2022 року під час Генеральної капітули Чину святого Василія Великого, що впродовж 11–23 липня проходить у Папській українській колегії святого Йосафата в Римі, було обрано нового протоархимандрита та його чотирьох радників. Новим генеральним настоятелем Чину став багатолітній духівник Колегії святого Йосафата о. Роберт Лисейко, ЧСВВ. Він на на цьому служінні замінить о. Ґенезія Віомара, який очолював Василіанський чин святого Йосафата від липня 2012 року.

 

 

Уродженець Львівщини о. Роберт Лисейко у липні 1993 року вступив до Василіанського чину святого Йосафата, у якому 1 червня 2000 року склав вічні обіти. Після філософсько-богословських студій у Папському григоріанському університеті 8 липня 2001 року отримав ієрейські свячення та протягом кількох років душпастирював у Апостольському екзархаті для українців-католиків візантійського обряду в Німеччині.

 

У 2005–2007 роках продовжував навчання в Римі, здобувши ліценціатський ступінь із філософії в Папському григоріанському університеті. У 2007–2012 роках був ігуменом монастиря святого Йосифа та ректором Василіанського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах. У 2013–2017 роках навчався в Інституті психології Папського григоріанського університету. Від 2016 року – духівник Папської української колегії святого Йосафата, а від 26 травня 2021-го – головний радник Василіанського чину святого Йосафата.

 


Графіка о. Роберта Лисейка (1993)

 

Для допомоги протоархимандриту в управлінні Василіанським чином, що налічує 10 провінцій і більш ніж 500 ченців у всьому світі, Генеральна капітула обрала чотирьох радників. Першим радником і генеральним вікарієм став о. Ілля Броновський, ЧСВВ, другим радником – ректор Колегії святого Йосафата о. д-р Луїс Касіян, ЧСВВ, третім – о. Маврикій Попадюк, ЧСВВ, четвертим – директор української редакції Ватиканських новин о. Тимотей Коцур, ЧСВВ.

20.07.2022

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