Опитування ВЦИОМ: росіяни підтримують війну в Україні і хочуть її припинення.

Думки росіян про те, що для Росії зараз важливіше — продовжувати воєнні дії в Україні чи вести мирні переговори, розділилися порівну: 44% на 44%, свідчать результати проведеного наприкінці червня (до 22.06.2022) закритого опитування ВЦИОМ на замовлення адміністрації президента РФ, результатами якого тепер диспонує видання The Bell; раніше Meduza вже була оприлюднила (що тезу про необхідність продовження підтримують лиш 57% росіян) частину результатів цього опитування, нині ж джерела злили більше даних цього опитування.

Новоопубліковані дані дають змогу зробити генерально кілька висновків:

про те, що є розкол між поколіннями в питанні підтримки війни;

про те, що рівень підтримки війни суттєво залежить від того, як запитати про неї;

про те, що багатші прихильніші до війни, ніж бідніші,

про те, в російських столицях (і у Москві, і у Санкт-Петербурзі) більше хочуть миру, а не війни,

про те, що телеаудиторія хоче війни, а інтернет-юзери миру.

Знаковими, на думку незалежного соціолога Алєксандра Прокопенка є сильні мирні настрої серед молодих людей. Припущу, що мобілізація з такою часткою незадоволеної молоді може призвести до різних форм масової незгоди зі "спеціальною військовою операцією". Це дуже важливо, оскільки стабільність і стійкість старіючих автократичних режимів багато в чому залежить саме від підтримки з боку молоді. Дані в розрізі медіаспоживання — не дивні, але насторожливі: вони можуть лягти в основу подальших посилень в інтернеті, аж до блокування ютубу.

Мирні переговори vs продовження війни

Отже, якщо ставити питання альтернативами: що важливіше – продовжувати воєнні (чи військові – російська мова не розрізняє ці поняття) дії чи провадити мирні переговори, то громадська опінія ремісує між ними.

Але при цьому, якщо молодь становчо висловлюється за мирну альтернативу (79%), то старша когорта радше хоче продовження військових дій (57%).

Мирні переговори з порівняно великою перевагою — 47% vs 37% — підтримують лише у Москві та Санкт-Петербурзі. У містах-мільйонниках розрив менший (46% vs 44%), середніх містах і селах голоси розподілилися майже порівну, а у крупних, але немільйонних містах перемогла опція війни (50% vs 36%).

Бойові дії негайно припинити чи продовжувати

Підтримка війни зростає, якщо питання переформулювати: «Одні вважають, що бойові дії в Україні необхідно зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?», тоді більшість (57%) вже за продовження війни (за негайне припинення бойових дів 30%, решта — важко відповісти). При цьому ця більшість формується зі старших поколінь: у віковій групі 18–24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження –19%; серед росіян 25–34 років – відповідно 43% і 41%; натомість, серед старших респондентів (60 і більше років) проти припинення висловилися 72%. Серед активних користувачів інтернету за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а за продовження – 35%; серед телеаудиторії ситуація протилежна – відповідно 22% і 68%.

Ставлення до "спеціальної військової операції в Україні"

Ще більше позитивних відповідей було, коли спитали "Як Ви загалом ставитеся до спеціальної військової операції в Україні": 68% опитаних відповіли "позитивно" (і це найвищий починаючи з лютого відсоток), 18% – "негативно" (в лютому було 27%),

5% – "байдуже", решта – важко відповісти.

Підтримка "спеціальної військової операції"

А найбільше позитивних відповідей, якщо спитати про підтримку "спеціальної військової операції": 70%, частка же тих, хто не підтримує "СВО", становила 17% (25 лютого їх було 25%). При цьому підтримка "СВО" переважає у всіх вікових групах, хоч у зовсім різних пропорціях.

Серед активних користувачів інтернету підтримують війну 45%; серед активних телеглядачів 81%.

Здавалося, що серед матеріально забезпечених мало би бути більше інтернет-юзерів, а відповідно, менша підтримка війни. А виявляється – навпаки: підтримка війни зростає в міру зростання матеріального становища:

75% – серед тих, хто оцінює його як добре,

71% – серед тих, хто оцінює його як середнє,

61% – серед тих, хто оцінює його як погане.

Питання консолідації навколо вождя

Але рівень підтримки можна підняти не тільки найвище, але і щонайвище, якщо спитати так: "Дехто вважає, що в умовах економічних та гуманітарних санкцій, оголошених Заходом Росії, необхідно об'єднатися навколо президента, підтримувати його, навіть якщо не в усьому з ним згоден. Інші вважають, що навіть за умов санкцій немає необхідності об'єднуватися навколо президента та підтримувати його. А як вважаєте ви?"

75% за консолідацію навколо лідера. Соціолог Григорій Юдін пояснює, що це питання з розряду плебісцитарних: такі питання сприймаються респондентами як вимога підтримки. Відповіді це питання відбивають те, наскільки сильним є панування монарха з погляду підвладних.

Але: це питання ставили двічі: наприкінці квітня та наприкінці червня. Частка згодних із необхідністю згуртуватися навколо президента знизилася за цей час із 81% до 75%. Частка тих, хто вважає, що такої потреби немає, зросла з 12% до 17% – на 5%.

Це ще не все: у наймолодшій групі, від 18 до 24 років, частка тих, хто не вважає за потрібне об'єднуватися навколо президента, зросла з квітня по червень на 24 відсотки — до 43%.

У групі 25-34 років ця зросла на 7 відсотків — до 26%.

У групі 35-44 роки – на 5 п. п., до 19%.

В інших вікових групах (45 років і старше) значних зрушень із цього питання немає — понад 80% вважають, що об'єднуватись навколо лідера держави треба.

Російські правила

Запитували соціологи і про цінності: «За якими правилами має жити Росія?»

87% – рівень якщонайвищий – вважають, що за своїми правилами, незважаючи на країни Заходу;

4% – що за правилами західних країн, навіть якщо для цього доведеться поступитися якимись своїми правилами.

Дисклеймер

Соціолог Григорій Юдін: