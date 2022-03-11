Шістнадцятий день війни Росії в Україні

15:02 У місті Ізюм на Харківщині йдуть запеклі бої, повідомив міський голова Максим Стрельников. "Вибухи не вщухають. Прилеглі села також по-варварськи обстріллються російськими окупантами. Наша армія і тероборона в ці хвилини героїчно захищають місто. Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, які сунуть на південну частину міста, як таргани", – написав він у Facebook.

14:52 Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, що Україна вже здійснила стратегічний перелом у війні проти Росії.

Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі, яка сподівалася, що українці здадуться, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу землю, але можливо сказати, що ми це зробимо, бо ми цього прагнемо, бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Володимир Зеленський

14:33 Число жертв обстрілу Луцька зросло – наразі підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених, поінформував голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

14:14 Російські війська завдали ракетного удару по селищу Баришівка на Київщині. Як повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба, пошкоджено 60-квартирний будинок, чотири багатоквартирних будинки та 10 приватних домів пошкоджено частково. Попередньо, жертв немає. Згідно з інформацією Кулеби, стріляли із "Іскандера".

13:46 На Сумщині поліціянти спільно зі силами територіальної оборони затримали 29 військовослужбовців Росії. Згідно з повідомленням правоохоронців, інформацію про цю зграю надійшла від спостережливих мешканців, які зауважили ворожих солдатів у полі. Схоже, російські вояки тікали в керунку своєї вітчизни: "Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон", – йдеться у повідомленні Нацполіції. Солдати "другої у світі армії" були демотивовані і брудні.

13:11 Дані британської розвідки свідчать про те, що окупанти можуть готувати наступальну операцію на Київ найближчими днями. РФ планує перезавантажити свої ресурси для відновлення атаки. Згідно з даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

12:49 Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що Україну покинуло 2,5 млн біженців. І ще приблизно 2 мільйони мігрували всередині України.

12:02 Генеральний штаб ЗСУ підтримав українську мілітарну міфотворчість і опублікував ілюстрацію з "Привидом Києва".

11:34 У Чернігові вночі розбомбили будинок Музею українських старожитностей Василя Тарновського, побудований в кінці ХІХ століття. Там діяла Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва.

Хто книги палить? Аналогії занадто прозорі, і з кожним днем, здається, ворог все менше їх маскує. Денацифікація ерефійців, як на мене, має включати виправні роботи на відбудові наших міст і сіл. У вигляді грубої робочої сили – розчищати, грузити, складати, пилюкою дихати. Жорстоко? З кожним днем все менше сумніваюсь, що треба ще, ще жорсткіше, хай до кривавих мозолів потрудяться на відновлення нашої країни, щоб і внукам переказувати: "в Україну ні ногою". Діана Клочко, мистецтвознавиця

11:21 Сили спротиву звільнили на Чернігівщині п'ять поселень від росіян. Під час нападу українці захопили два панцеромобілі. "Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань", – заявили в оперативному командуванні "Північ".

11:09 Кабінет Міністрів України вважає одним із головних пріоритетів проведення посівної. "Наразі одне з головних завдань уряду – це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет – це продовольчі культури. Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна була повністю забезпечена необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

10:55 Лідери Європейської Унії під час саміту, який відбувся в четвер, 10 березня, у французькому Версалі, засудили «невимовні страждання», яких Росія завдала Україні. Учасники зустрічі вирішили, що й надалі надаватимуть Україні гуманітарну, медичну та фінансову допомогу.

Держави ЄУ пообіцяли також «надати підтримку у відновленні демократичної України» після завершення війни. Про це йдеться у резолюції за підсумками неформального саміту, опублікованій у ніч на п'ятницю, 11 березня. У документі наголошується, що Єврокомісія має дати висновок щодо української заявки на вступ до Євросоюзу, а доти планується зміцнювати партнерські відносини з Києвом.

«Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, Президент України подав заявку України на вступ до Європейської Унії. Рада діяла швидко і запропонувала Європейській Комісії подати свою думку за цією заявою згідно з відповідними положеннями договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її русі європейським шляхом. Україна належить до нашої європейської родини», – наголошується у документі.

При цьому оцінка Єврокомісії може тривати довго, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте: «Для вступу до ЄУ немає прискореної процедури. Це стало б ляпасом для Чорногорії, Сербії, Албанії та Північної Македонії, які так довго чекали на допуск до процедури вступу».

Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так!" євроінтеграції України. Процес почався. Тепер справа наша і українців – швидко його подолати. героїчна українська нація заслуговує знати, що їм раді в ЄС. Ґітанас Наусєда, президент Литви

10:22 Генеральний штаб ЗСУ звітує, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 тисяч осіб, танків ‒ 353 од., ББМ ‒ 1165 од., артилерійських систем – 125 од., РСЗВ – 58 од., засобів ППО – 31 од., літаків – 57 од., гелікоптерів – 83 од., автомобільної техніки – 558 од., кораблів / катерів – 3 од., цистерн з ПММ – 60 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 од.

Втрати противника за добу:

особового складу – 266, танків ‒ 18 од., ББМ ‒ 60 од., артилерійських систем – 2 од., РСЗВ – 2 од., засобів ППО – 2 од., автомобільної техніки – 32 од. Порівняно з вчорашньою інформацією Генштабу, кількість втрачених ворогом літаків збільшилась на 8 од., гелікоптерів – на 2 од.

10:13 Внаслідок обстрілу військового аеродорому в Луцьку загинуло двоє людей, шестеро – поранені, повідомив голова Волинської обласної адміністрації Юрій Погуляйко. З його слів, удар був о 05:45, в бік летовища випустили чотири ракети. "На жаль, є людські втрати. Наразі виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості – шестеро", – розповів Погуляйко.

09:42 В Івано-Франківську приблизно о 7-й ранку пролунало кілька потужних вибухів. “На жаль, система оповіщення не спрацювала. По нам завдано удару”, – прокоментував франківців міський голова Руслан Марцінків. Це другий удар по аеродрому Івано-Франківська – першого росіяни завдали вранці 24 лютого.

В обласному управлінні СБУ закликали мешканців не публікувати інформацію та візуальні матеріали про точні локації обстрілу: "Якщо раптом ви стали очевидцями артобстрілу чи авіаудару – не поширюйте інформацію в соціальних мережах! ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!.. Ворог уважно відслідковує соцмережі місцевих мешканців для корегування обстрілів і нанесення подальших точних ударів по цілях! Виставляючи в мережу подібну інформацію, ви, самі того не розуміючи, допомагаєте агресору”.

09:37 На території Херсонської області Росія робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах, повідомив Генштаб ЗСУ. На тимчасово захоплених територіях настирливо працює агресивна російська пропаганда; поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням. В окремих поселеннях противник здійснює грабежі, бере людей у заручники, вдається до страт цивільного населення.

09:15 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припускає, що ризик використання хімічної зброї Росією є дуже високим, і не виключає, що росіяни вчинять провокацію від імені української армії. "Маніакальна одержимість, з якою російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну або хімічну зброю, небезпеку в Україні, викликає глибоку тривогу і може насправді вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під чужим прапором. Цей твіт для протоколу", – написав Кулеба у twitter.

08:35 Приблизно о 6:10 російські сили завдали три авіаудари по місту Дніпро – влучили на територію дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, розбили взуттєву фабрику. Як повідомили у ДСНС, одна людина загинула. На фабриці виникла пожежа на площі 200 м кв.

06:03 У Луцьку пролунали чотири гучні вибухи. Міський голова Ігор Поліщук поінформував, що вибухи – у районі військового аеродрому.

00:13 Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії жорсткими заходами у відповідь на можливе застосування хімічної зброї. "Вони звинувачують нас... Знову – нас! Начебто ми розробляємо біологічну зброю. Начебто готуємо хімічну атаку. Мене це дуже тривожить, бо ми неодноразово упевнювалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія обвинувачує інших... Я Президент адекватної країни і адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. Ви це знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте щонайбільш жорстоку санкційну відповідь", – заявив Зеленський у зверненні.