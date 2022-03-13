Вісімнадцятий день війни Росії в Україні

14:19 У Херсоні вперше за час війни зібрався мітинг симпатків Росії. На акцію прийшло кількадесят людей. Як пише у Facebook Іван Антипенко, російську армію прийшли підтримати: Володимир Сальдо – колишній міський голова, "регіонал"; Сергій Черевко – соратник Сальдо, який тривалий час працював у гуманітарній сфері на керівних посадах у міськраді; Кирило Стремоусов – проросійський блогер, кумпель Остапа Стахіва; Ігор Семенчев – колишній голова селища Антонівка; Тетяна Кузьміч – колишня викладачка Херсонської академії неперервної освіти, нещодавно притягалася СБУ за держзраду.

У неділю в Херсоні відбувся і багатотисячний мітинг противників російської окупації. Українці вигукували антиросійські гасла – вкінці окупанти спробували відігнати їх зброєю.

13:54 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що абсурдні твердження Росії про біологічну та хімічну зброю можуть свідчити про пошуки "помилкових приводів у спробі виправдати те, що не можна виправдати". "Тепер, коли ці помилкові твердження зроблені, ми маємо зберігати пильність, оскільки не виключено, що Росія сама може планувати операції з хімічною зброєю під цією вигадкою", – сказав Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag.

13:30 Підтверджено загибель 35 людей в результаті ракетного удару по Яворівському полігоні, ще 134 людей перебувають у лікарні з різним ступенем ураження, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, частину ракет збили в повітрі.

12:50 79% мешканців ЄС підтримують економічні санкції проти Росії, попри їх болісний характер для них самих, свідчить соціологічне дослідження на замовлення Фонду Жана Жореса та Ялтинської європейської стратегії, проведене з 3 по 7 березня опитуванням понад 4 тис. респондентів за репрезентативними вибірками, що представляють громадян Німеччині, Франції, Італії та Польщі, дані були відповідно екстрапольовані для оцінки загальноєвропейської позиції).

У Франції жорсткі санкції проти Росії підтримують 72% (з них 48% – "безумовно") і 16% – не підтримують (з них 7% – "взагалі").

У Польщі підтримка санкцій – 91% (з них 79% безумовно), у Німеччині та Італії – по 80% (57% безумовно)

Громадяни всіх опитаних країн рішуче підтримують постачання військового обладнання до України: Франція 65% (і лиш 20% проти), у Німеччині 66% (і 28% проти), в Італії– 57% (і 35% проти), у Польщі – 91% (і лиш 5% проти).

12:14 У суботу на війні з Росією загинув полковник Валерій Гудзь, командир 24-ої окремої механізованої бригади у 2017-2020 роках. Про це повідомив фонд "Повернись живим". "Вчора, 12 березня, Валерій Федорович Гудзь загинув на Луганщині. Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і, як справжній герой, прийняв бій", – прокоментували у фонді.

11:49 Росіяни викрали Євгенія Матвєєва – міського голову Дніпрорудного, що в Запорізькій області. "Воєнні злочини стають системними", – прокоментував голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

11:12 Унаслідок обстрілу евакуаційного потяга "Краматорськ-Львів" загинула провідниця, ще одна людина зазнала поранень, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко. Як поінформували в "Укрзалізниці", атака відбулася поблизу станції Брусин, коли поїзд прямував до міста Лиман для евакуації тамтешніх мешканців.

11:01 У Скадовську, що на Херсонщині, немає російських військ; вони розташовані за 10 кілометрів. Про це заявив голова міста Олександр Яковлєв. З його слів, міська інфраструктура працює безперебійно; на вулицях працюють патрулі. Російські війська ввійшли до міста 9 березня; тоді відбувся протест проти окупації.

"Я вважаю, що усунення Путіна буде достатньою для того, щоби зупинити війну, однак відновлення миру та безпеки в євроатлантичному просторі потребуватиме не лише усунення Путіна, але також депутінізації Росії... Путін – це не лише особа, це система. Росія має бути депутінізована". Дмитро Кулеба, під час Renew Democracy Initiative

10:40 Внаслідок нічного ракетного удару росіян по Яворівському полігону загинули 9 людей, повідомив під час брифінгу голова Львівської облвійськадміністрації Максим Козицькиий. Ще 57 людей зазнали поранень. Поранені з травмами різної важкості перебувають в лікарнях. На території військової частини триває гасіння пожежі і розбирання завалів. Скільки серед постраждалих військових, а скільки цивільних, наразі уточнюється. Максим Козицький додав, що по території полігону було випущено близько 30 ракет. Імовірно, це були крилаті ракети класу «повітря-земля», випущені з літака в районі акваторії Чорного моря, можливо, навіть без заходу у повітряний простір України. Він зазначив, що система протиповітряної оборони, як і система оповіщення, спрацювали вчасно, але кілька ракет ворога таки влучили у ціль. Зараз уламки ракети, знищеної ППО, досліджуються.

10:30 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант", що Росія та Україна наблизилися до компромісу у переговорному процесі. Він вважає, що зустріч президентів Росії та України може відбутися, коли будуть урегульовані всі процесуальні питання: «У нас є всі пропозиції, які так чи інакше захищають ці інтереси, виводять Україну з-під удару з погляду того, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в якісь компенсаторні історії в правильному сенсі. І ще раз наголошую: російська сторона дивиться вже значно адекватніше. Але має пройти ще якийсь час, щоб вони загалом на 100% розуміли ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна». За його словами, сторони проводять постійні відеозустрічі, «почали щось говорити, а не кидати ультиматуми», для переговорного процесу створено робочі групи, які наразі займаються юридичним урегулюванням підсумкових документів. Росія та Україна домовилися не розголошувати інформацію, доки не будуть узгоджені позиції з ключових питань.

Подоляк уточнив, що сторони обговорюють умови припинення вогню, питання відшкодування збитків за зруйновану інфраструктуру України, процес виходу російських військ із території країни та умови мирної угоди. Ключовим пунктом мирної угоди є питання гарантій безпеки для Росії та України. Він анонсував, що найближчим часом відбудеться четвертий раунд переговорів.

09:30 Вступ України в Європейський Союз підтримує приблизно 71% громадян країн-членів, свідчить соціологічне дослідження на замовлення Фонду Жана Жореса та Ялтинської європейської стратегії, проведене з 3 по 7 березня опитуванням понад 4 тис. респондентів за репрезентативними вибірками, що представляють громадян Німеччині, Франції, Італії та Польщі (дані були відповідно екстрапольовані для оцінки загальноєвропейської позиції). За вступ України висловлюються домінуюча більшість навіть раніше скептичних щодо цього країн: Німеччина – 69%, Італія – 71%, Франція – 62%.

09:00 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03

особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 374 од, бойових броньованих машин ‒ 1226 од, артилерійських систем – 140 од, РСЗВ – 62 од, засоби ППО – 34 од, літаків – 74 од, гелікоптерів – 86 од, автомобільної техніки – 600 од, кораблі – 3 од, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Порівнюючи з вчорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: танків ‒ 12 од., бойових броньованих машин ‒ 21 од., артилерійських систем – 5 од., засобів ППО – 1 од., автомобільної техніки – 15 од., літаків – 16 од, гелікоптерів – 3 од.

08:00 Оперативна інформація Генеральний штаб ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 6-у годину 13 березня, вісімнадцятої доби війни:

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України. Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів. За наявною інформацією, на території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь – близько ⅔ резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення. У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот). Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

07:10 По Івано-Франківську втретє задано авіаудар. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа – знову по аеропорту. Удар відбувся приблизно о 6:37 – відразу після скасування тривоги о 6:34.

07:00 Окупанти між 3-ю а 4-ю годинами ранку здійснили авіаудар 8-ма ракетами по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Старичах на Яворівщині у Львівській області, що розташований за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова. Вибухи були такої сили, що їх було чути у Львові.

01:00 Вчора ввечері о 22-й годині відбувся авіаудар по Свято-Успенській Святогірській Лаврі УПЦ МП. Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської Лаври. Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері. У лаврі перебувало 520 біженців, з них двісті дітей. Керівництво Лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань.

00:30 Оперативна інформація Генеральний штаб ЗСУ щодо російського вторгнення станом на початок вісімнадцятої доби війни: