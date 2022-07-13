Вже менше 60% росіян підтримують війну в Україні.

Видання Meduza отримало результати закритого опитування, проведеного на замовлення Кремля.

 

 

Meduza диспонує результатами закритого опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення суспільної думки (ВЦИОМ) наприкінці червня 2022 року на замовлення адміністрації президента Росії. Респондентів запитували: «Одні кажуть, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якнайшвидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближча — перша чи друга?» Кількість осіб, які взяли участь у соцдослідженні виданню невідома.

 

З документів, які є у Meduza, випливає, що 30% інформантів, які відповіли на це запитання, вважають, що «бойові дії в Україні» потрібно «зупинити якнайшвидше». Ще 13 відсоткам важко було відповісти; 57% опитаних вважають, що війну треба продовжувати.

 

Цікавою є вікова розкладка респондентів. Так, за результатами цього ж опитування, у віковій групі 18–24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження лише 19%. Серед росіян 25–34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій – 41%. Загалом, що старші респонденти, то активніше вони підтримують війну. Наприклад, серед респондентів віком від 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

 

У Москві та Санкт-Петербурзі, судячи з даних закритого опитування, припинення бойових дій прагнуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їхнє продовження. Найбільше (62%) прихильників продовження боїв – в інших російських містах-мільйонниках.

 

Також ВЦИОМ на прохання Кремля вивчав залежність підтримки продовження війни та медіаспоживання. Серед «активних користувачів інтернету» за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а 35% – за їхнє продовження. Проте серед телеаудиторії прихильників завершення військового конфлікту лише 22%, 68% таких респондентів виступають за його продовження.

 

Відкрито ці дані ВЦИОМ не публікує. На сайті центру можна знайти лише результати червневого опитування про те, чи росіяни підтримують «спецоперацію». За даними центру, «швидше підтримують» війну 72% опитаних, «швидше не підтримують» — 17%, 11 відсоткам було важко відповісти на запитання.

 

Подібні результати отримали соціологи проєкту «Хроніки», результати чергової, 6-ї, хвилі опитування (з 29 червня по 5 липня, 1823 респондентів) свідчать, що рівень підтримки війни в російському суспільстві знизився до 55%; в середині травня він був на рівні 64%.

 

Хоча рівень підтримки залишається відносно високим, насправді лише 8% опитаних заявили про готовність віддати понад 10% свого доходу на озброєння армії, а майже дві третини (63%) повідомили, що не готові поділитися нічим.

 

57% респондентів повідомили, що змушені заощаджувати на продуктах через зростання цін; у 39% знизився дохід сім'ї; 12% втратили роботу. Суспільство охопила психотизація та розриви соціальних зв'язків: кожен четвертий (26%) перестав спілкуватися з близькими друзями чи родичами, а у 43% траплялися напади тривоги чи депресії (на 10% більше, ніж у травні).

 

Гордості, приєднання територій, зміцнення позицій Росії, перемоги над нацистами чекають лише 3%; 29% вважають, що перемога у війні принесе їм мир, моральне задоволення, поїздки до родичів в Україну та СНД, безпеку, нормалізацію економіки та зняття санкцій. Натомість 55% заявили, що особисто їм вона не принесе нічого доброго.

 

Характерно, що 86% відмовилося від інтерв'ю, з кожною хвилею цей відсоток збільшується: в квітні він був 72%, в травні – 78%, 

 

13.07.2022

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