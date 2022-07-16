143-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:22 Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації у геноциді українців у жовтні, повідомив агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич: "Ми подали меморандум 1 липня. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі." Україна може притягнути до відповідальності Росію як державу, а також конкретних осіб.

14:01 Аналітики створеного РНБО Центру протидії дезінформації виявили понад сотню представників міжнародної спільноти - науковців, військових, журналістів та політиків, які прямо або опосередковано просувають проросійські наративи.

Умовно їх можна поділити на три групи:

• неприховано підтримують ідеї путінського режиму (20% від загальної кількості)

• виправдовують дії Росії, але заявляють, що співчувають народові України (60%)

• засуджують російську агресію, але схиляють Україну до перемовин та виступають проти постачання озброєння нашій державі (20%)

Потенційно найбільшим викликом для інформаційної безпеки України є умовна третя група експертів, представлена здебільшого впливовими персонами - аналітики, депутати Європарламенту та міжнародні журналісти.

13:48 Унаслідок нічного артобстрілу російськими військами міста Нікополь загинуло дві людини. “Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла двох загиблих осіб. Роботи по вилученню та деблокації людей завершені. Підрозділами ДСНС будуть продовжені роботи по наданню допомоги населенню за іншими адресами, які постраждали внаслідок обстрілу”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

13:37 Для виявлення та відстеження маршрутів, якими йде постачання західної зброї до України російські спецслужби активізували діяльність в країнах східної Європи, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України: "Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування причетних до транспортування зброї співробітників поліції та громадян. У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки."

13:16 Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в порушенні гарантій мирних домовленостей у Нагірному Карабасі: зі слів Алієва, Вірменія досі не вивела свої війська з території Карабаху, що було передбачено декларацією про припинення вогню, а російські миротворці потурають цьому.

12:33 З початку війни українці почали частіше використовувати українську мову у спілкуванні в соціальних мережах, показують результати дослідження "Центру контент-аналізу", проведеного на основі аналізу 866 тисяч дописів користувачів з України з 5 червня по 5 липня 2022 року. Підраховували частоту вживання в кожній соціальній мережі (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok, VK та OK) пар слів, які мають відмінні корені в українській та російській мовах (напр., крок-шаг, червень-июнь, цукор-сахар, гарбуз-тыква, лікарня-больница тощо).

В instagram, facebook та twitter почала переважати українська мова, а ось в tiktok і youtube, а також в російських, заборонених в Україні, мереж вконтакте та одноклассники мовне середовище за два роки практично не змінилося.



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12:09 Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що політична криза довкола можливої відставки прем’єр-міністра Маріо Драгі, негативно впливає на допомозі Україні і зриває постачання озброєнь. "Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду", – сказав Ді Майо в інтерв'ю Politico.

11:44 В Одесі через пожежу, котра спалахнула від ворожого ракетного удару, виникла загроза займання небезпечних речовин. Про це повідомляє оперативне командування "Південь". "У цей час виникла загроза наближення вогню до вибухонебезпечних речовин. Триває гасіння пожежі", – зазначили у командуванні. Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що внаслідок російського удару зайнявся склад. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав: охоронці дотримувалися правил безпеки під час повітряної тривоги, вони спустилися в укриття, і "це зберегло їм життя".

10:59 Те, що росіяни називали "оперативною паузою", завершилося. Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу дав "необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках", повідомляє Міноборони РФ.

10:04 CNN повідомляє, що російська делеґація відвідувала Іран для огляду ударних безпілотників, плануючи використати їх у війні в Україні. На сайті CNN також оприлюднили супутникові знімки авіабази з дронами саме в той момент, коли там були росіяни.

09:52 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб, танків – 1677 (+5) од., бойових броньованих машин – 3874 (+4) од., артилерійських систем – 846 (+4) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+0) од., літаків – 220 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6) од., автомобільної техніки – 2735 (+4) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 68 (+1) од., крилатих ракет – 162 (+7) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

49,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

45,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,5% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

17,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:41 Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів, пояснив представник Пентагону на традиційному брифінгу: "Ми не відстежуємо зброю. Але не відслідковувати і не знати, куди йде зброя, – це різні речі. Ми дуже добре знаємо, що українці використовують зброю, яку ми їм надали, і не бачили жодних ознак того, що ця зброя пішла ще кудись, окрім як для боротьби з росіянами".

09:23 Під ранок російська армія вдарила з "Градів" по житлових кварталах Нікополя, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Попередньо, двоє людей опинилися під завалами зруйнованих квартир.

09:05 Вночі о 03:20 ракетного удару зазнав Чугуїв, повідомили в Головному управлінні ДСНС у Харківській області. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Рятувальники з-під завалів вилучили тіла двох людей.

08:42 Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях уже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.

Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

Окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари. Вони обіцяли «асвабаждение», а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки. Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів".

08:31 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські наступальні операції далі менші за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. І це незважаючи на те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня.

• Раніше Росія робила передчасні та неправдиві заяви про успіх. Ймовірно, це принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил.

• Українська оборона після відступу з Лисичанська успішно відбивала російські атаки, лінію української оборони було скорочено та випрямлено. Це дозволило зосередити силу та вогонь проти послаблених російських атак і сприяло зменшенню темпів наступу Росії.

08:15 В Одесі біля 5-ої ранку російська ракета влучила у склад, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Постраждалих немає, охоронці дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги. Триває рятувальна операція.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів позиції наших військ поблизу Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області. На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік Мосьпанового. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Питомник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки, Дуванка та Коробочкине. На Слов’янському напрямку завдав авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровне, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка. На Донецькому напрямку ворог обстріляв райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка наші захисники успішно відбили. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я. Ворожі спроби штурму у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина. Противник відійшов. Після перегрупування відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдав авіаударів поблизу Авдіївки. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка. На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БпЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Мурахівка, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське. З метою вивезення захопленого майна морським шляхом російські окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримують три носії високоточної зброї.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, біля Бахмута та на південний захід від Донецька.

• Російські війська продовжували обороняти зайняті позиції на харківському напрямку, щоб не допустити просування українських військ до російського кордону в Харківській області.

• 15 липня російські війська продовжували систематичні обстріли цивільної інфраструктури, об’єктів житлової інфраструктури, рекреаційних закладів та навчальних закладів міста Миколаєва.

• 15 липня керівництво Челябінської області оголосило про завершення формування добровольчого батальйону.

• Російська окупаційна влада продовжувала запроваджувати нові заходи контролю суспільства на окупованих територіях.