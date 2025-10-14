1329-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:55 Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє пресслужба президента. Сторони "скоординували позиції" щодо закінчення війни РФ проти України.

14:20 Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія не буде збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП, як того вимагає Трамп. За словами прем’єра, Іспанія цього року досягла цільового показника витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

"Ми вважаємо, що з цим бюджетом ми вже надаємо більш ніж адекватну відповідь на виклики, з якими ми стикаємося в межах НАТО".

13:45 Нідерландські солдати зіткнулися з підозрілими безпілотниками під час навчань у Польщі, пише NOS з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

13:10 Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США. Джонсон зазначив, що "не буде вести переговори" з демократами, поки вони не призупинять свої вимоги щодо охорони здоров'я і не відновлять роботу.

12:35 На зустрічі Трампа та Зеленського йтиметься про те, чи потрібно США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, пише Axios з посиланням на джерела.

12:00 Щоночі Росія б’є по електростанціях, лініях електропередачі та газових об’єктах, повідомив Зеленський. У ніч на 14 жовтня зафіксовано 96 ударних безпілотників, більшість із них ППО збила, проте деякі досягли цілей.

11:25 Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до союзників надати Україні далекобійну зброю, системи ППО та дозволити ураження цілей на території Росії. Також законодавці закликали розширювати санкції проти Росії та підтвердили, що окупацію українських територій ніколи не визнають.

10:50 Влада Німеччини планує замовити 424 нові бойові та розвідувальні броньовані машини на суму майже 7 мільярдів євро, пише Reuters. Зазначається, перші постачання заплановано на 2028 рік.

10:15 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 60 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (72%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 941 із 1134 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:10 Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує в п’ятницю зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, та заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відіграти роль у вирішенні війни між Росією та Україною.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

329,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1089,1% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

135,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська протягом минулої доби завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Пологівському районі двоє людей загинуло внаслідок удару безпілотника по цивільному автомобілю.

09:40 Вчора ввечері по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області російські війська завдали удару КАБами, внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, понівечена інфраструктура, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:35 Внаслідок російських атак зафіксовано пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад Кіровоградської області, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і восьми населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини, зокрема, 7 людей – у Харкові, 5 – в Куп’янську. У Харкові пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, 2 нежитлові будівлі, електромережі, 24 автомобілі; у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Благодатівка), приватний будинок (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (сел. Великий Бурлук).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Барвінівка, Залізничне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого. На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка. На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового. На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 200 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль зняв деякі обмеження на використання російських резервістів у бойових діях, що дозволяє Кремлю залучати резервістів до війни в Україні.

• Європейські чиновники продовжують відзначати, як Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи, підтримуючи оцінку ISW про те, що Росія вступила у «фазу нуль» – фазу створення інформаційного та психологічного стану – своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому.

• Кремль, схоже, змінює тактику в рамках своєї кампанії рефлексивного контролю, щоб завадити США надати Україні ракети «Томагавк», ймовірно, через нещодавні повідомлення про те, що США ділиться розвідданими, щоб допомогти Україні в кампанії ударів на великі відстані по російській енергетичній інфраструктурі.

• Як повідомляється, Кремль готується маніпулювати виборцями, звільняючи непопулярних урядовців напередодні виборів до Державної Думи у вересні 2026 року.

• Українські сили нещодавно завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в окупованому Криму в ніч з 12 на 13 жовтня.

• Окремі галузі російської промисловості демонструють ознаки різкого спаду, що загрожує тривалим збитками з потенційно глибокими соціально-економічними наслідками.