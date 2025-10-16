1331-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ, повідомили в Генштабі. Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

11:35 Вночі (з 20:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів:

- 320 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 200 із них – шахеди;

- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. РФ;

- 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. РФ);

- 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків – ТОТ АР Крим, Ростовська обл. РФ);

- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей:

- 283 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) – 88%;

- 5 керованих авіаційних ракет Х-59 – 71%.

Крім того (станом на 10:00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється.

Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1069 із 1272 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

11:05 Вночі росіяни завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Через складну ситуацію в енергосистемі у м. Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та частині Хмельницької і Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення. На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. З 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

11:00 Споживання електроенергії залишається стабільно високим, повідомили в Укренерго. Станом на 07:30 воно було на тому ж рівні, що й у цей же час вчора. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був таким же, як і максимум попереднього дня.

10:40 Російські війська в ніч на 16 жовтня продовжували завдавати удари по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі, застосувавши більше 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють шахедами з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень".

10:20 Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України шляхом нових тарифів на Китай, прагнучи посилити тиск на Москву і прискорити дипломатичне врегулювання конфлікту, пише The Telegraph.Трамп доручив міністру фінансів обговорити з європейськими союзниками план створення фонду перемоги України, що фінансується коштом підвищених тарифів на імпорт з Китаю.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

329,6% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1091,8% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

135,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині, повідомили в ДТЕК. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку була зупинена.

09:35 Через російський обстріл Херсонської області постраждали дві людини, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, постраждала одна людина, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:25 Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія не купуватиме російську нафту:

"Прем'єр Індії Нарендра Моді запевнив мене сьогодні, що вони не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер я збираюся переконати Китай зробити те ж саме".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 184 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми Сумської області; Костянтинівка, Добропілля Донецької області; Апостолове, Радушне Дніпропетровської області; Єгорівка, Оріхів Запорізької області; Нововоронцовка, Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення — противник намагався наступати в напрямку Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку противник наступав п’ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1080 осіб. Також ворог втратив два танки, дев’ять бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує докладати риторичних зусиль, щоб відмовити США від продажу ракет «Томагавк» Україні на тлі критичних політичних дебатів.

• Адміністрація Трампа продовжує висловлювати підтримку додаткової військової допомоги Україні напередодні зустрічі 17 жовтня між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

• Кремль продовжує просувати свою комунікаційну стратегію, спрямовану на розрив відносин між США, Україною та Європою, щоб підірвати єдність НАТО та підтримку України.

• Нідерландські чиновники нещодавно помітили невідомі безпілотники, що діяли поблизу військових навчань НАТО в Польщі, які, ймовірно, порушили роботу військових систем зв'язку. Це останній інцидент у низці вторгнень безпілотників по всій Європі.

• Європейські партнери України оголосили про нову військову допомогу Україні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайна) 15 жовтня.

• Європейські чиновники повідомляють, що санкції Великої Британії та спільні військові операції НАТО стримують незаконний тіньовий флот Росії.