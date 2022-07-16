Азербайджан звинуватив Росію в порушенні гарантій щодо Нагірного Карабаху.

Йдеться про не виконані гарантії Кремля щодо виведення з реґіону вірменських військ.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в порушенні гарантій мирних домовленостей у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє азербайджанський інформаційний портал Kaspiy.az. За словами Алієва, Вірменія досі не вивела свої війська з території Карабаху, що було передбачено декларацією про припинення вогню, а російські миротворці потурають цьому.

 

«На жаль, негативних моментів більше. Одним із них, зокрема, є те, що Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Вірменія як країна, яка програла війну і підписала акт капітуляції, яким є декларація від 10 листопада 2020 року, взяла на себе певні зобов'язання. Ці зобов'язання чітко та ясно зазначені у документі. Одним із них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого вирішення. Ми неодноразово порушували це питання, але Вірменія тягне з цим», – наголосив Алієв на нараді, присвяченій підсумкам першого півріччя 2022 року.

 

Він наголосив, що це питання порушувалося перед військовим керівництвом Росії, яке пообіцяло виведення вірменських військ у червні. «Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення», – нарікав Алієв.

 

Нагадаємо, що восени 2020 року Азербайджан провів стрімкий наступ у Нагірному Карабаху, до якого готувався кілька десятків років. У результаті Вірменія втратила контроль над кількома районами, до реґіону ввійшли російські «миротворці», а Єреван тимчасово зберіг за собою Степанакерт та прилеглі території.

 

Згідно з тристоронньою декларацією від 10 листопада 2020 року, укладеною за результатами азербайджано-вірменської війни, вірменська сторона мала передати Азербайджану Агдамський, Кельбаджарський та Лачинський райони. А російський контингент розмістився вздовж нової лінії розмежування щонайменше на п'ять років.

 

Вірменія мала вивести цілковито з Карабаху свої війська. Офіційний Баку з того часу регулярно звинувачує вірменську сторону в порушенні угоди про виведення військ. Водночас у Єревані наполягають, що всі регулярні частини з Карабаху виведені і там нібито лише місцеві сили самооборони.

16.07.2022

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