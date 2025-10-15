1330-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Росіяни вночі завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема на Дніпропетровщині.

Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх російських ударів вранці у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях застосовувались аварійні відключення. Ці обмеження вже не застосовуються у жодному регіоні.

На Чернігівщині внаслідок систематичних атак на енергетичну інфраструктуру регіону впродовж кількох попередніх тижнів застосовуються три черги погодинних відключень.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 07:30 воно було на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина таких змін – подальше похолодання на всій території України та використання споживачами електрообігрівачів перед початком опалювального сезону.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:35 Вночі (з 22:50) росіяни атакували 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (76%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 873 із 1064 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

329,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1090,5% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

135,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня підприємства “Морской нєфтяной тєрмінал” у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим, повідомили в Генштабі. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, становить близько 193 тис. куб. м.

Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

09:30 У Черкаській області у середу частково застосовано графіки аварійних відключень електроенергії, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:25 Вночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, пошкоджена енергетична інфраструктура, постраждала людина, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 182 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп’янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також ворог втратив три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 389 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Протягом останніх двох тижнів російські війська провели три механізовані атаки силами роти та батальйону в пріоритетних районах Донецької області, що стало поворотним моментом у використанні російської бронетехніки в Україні.

• Російські війська, як виглядає, проводять більш масштабні механізовані атаки в дощову та туманну погоду, що ускладнює операції українських безпілотників.

• Кремлівські чиновники продовжують застосовувати щодо країн Балтії ті самі наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть.

• Кремль продовжує демонструвати свою неготовність до компромісів або до проведення мирних переговорів у дусі доброї волі.