Бруно Шульц – незвичайний і впізнаваний

12 липня 2022 р. виповнилося 130 років від дня народження всесвітньовідомого дрогобицького письменника та художника Бруно Шульца.

Зізнаюсь, попервах мені було важко приступити до осягнення – чи спершу навіть до освоєння, а вже потім осягнення – літературного світу Бруно Шульца. Надто вже відрізняється він од літературних світів тих письменників, яких я зазвичай досліджую, – чи то просвітника, класициста й сентименталіста Котляревського, чи романтиків Шевченка, Куліша, Міцкевича, Словацького, Красінського, Пушкіна, Лермонтова, чи позитивіста, реаліста й раннього модерніста (декадента, неоромантика й символіста) Франка, чи натуралістки й реалістки Запольської, чи символістів Яцкова й Авдиковича, провісника експресіонізму й екзистенціалізму Олексія Плюща, чи неоромантика Маланюка, чи навіть модерніста Антонича, як також і сучасних поетів Івана Лучука та Василя Куйбіди. Творчість цих романтиків, як і Франка та Маланюка, за всіх ідеологічних та художніх відмінностей узагалі розвивалася за певною парадигмою: на біблійній, фольклорній та античній основі, у річищі загальноєвропейських рухів Просвітництва, романтизму, позитивізму й модернізму, з поєднанням у творчості громадянської патетики й особистісно-психологічної рефлексійности. Осторонь цієї парадигми стоїть екзистенційна проза Яцкова, ліричний міфосвіт Антонича й постмодерна поезія Івана Лучука, але й до їхніх феноменів удавалося мені, гадаю, підібрати інтерпретаційні ключі.

Зовсім інша річ, як видається за перших спроб читання, зі словесним плетивом Шульца. Він постає надто невпізнаваним, якщо розглядати його крізь призму феноменів згаданих письменників. Марно накладати на нього загальну матрицю, вироблену на осмисленні їхньої творчости. На перший погляд, літературний світ Шульца зовсім інакший. Одразу кидається у вічі брак діалогів і полілогів, розвиненої фабули, напруженої дії, гострої конфліктности. Натомість маємо справу з ліричною оповіддю про нечисленне родинне й близьке оточення, вузький світ провінційного міста, до того ж локалізований переважно до дільниці мешкання – на Ринку, щоправда, із долученням до сфери зображення – та й то лише описового, не більше – іще однієї дільниці. Уся суть цього густого словесного наративу – у вираженні сприйняття ліричним оповідачем (чи, точніше, ліричним героєм, якщо вжити усталений термін на позначення суб’єктної організації лірики та ліро-епіки) своєї родини та свого місця проживання.

Однак при глибшому зануренні в ліро-епічний наратив Щульца стають помітними характерні вияви на свій лад тих дискурсивних практик, архетипів, екзистенціалів, топосів і концептів, що притаманні творчості повищих письменників: дискурс долі (у Шульца – losu), метафізика й магія буття, занурення у світ дитинства, інтимні образи батька й матері, що так надаються до застосування літературознавчого психоаналізу, міфологізація, символізм, поєднання натуралістичного зображення із фантасмагоричним, побутових та фізіологічних деталей, не раз аж надто відразливих, – із міфопоетичними асоціаціями, а пластичних пейзажів – із психологічною насиченістю і символіко-метафоричною образністю, змисловими (чуттєвими) порівняннями, ба – й ідилізму з трагізмом. Інакше кажучи, попри позірну окремішність літературний світ Шульца стремить до тих прикметних категорій і понять, які віддавна визначають творчість індивідуальних митців слова і з допомогою яких вони свідомо чи позасвідомо виражають свою екзистенційну стурбованість, душевний неспокій.

В оповідці «Sierpień» Шульц насичує семантикою losu кілька абзаців майже поспіль:

«prawdziwe oblicze domów, fizjonomię losu i życia, które formowało je od wewnątrz»; «życie tych ludzi, <...> sekret ich losu, zawarty niedostrzegalnie w codziennym mijaniu ich własnego, odrębnego czasu»; «weszliśmy w ich życie. Siedzieli jakby w cieniu swego losu i nie bronili się – w pierwszych niezręcznych gestach wydali nam swoją tajemnicę. Czyż nie byliśmy krwią i losem spokrewnieni z nimi?»; «Przysiedliśmy się do nich, jakby na brzeg ich losu <...>»; «Wuj Marek, <...> pogodzony z losem».

Ці шульцівські поєднання концептів losu i życia (долі й життя), побіжні зауваги про «sekret losu» спонукують згадати філософсько-екзистенційні шукання не лише названих романтиків, а й модерніста Михайла Яцкова, котрий, як і його герої, «губився» «в таємних ходах, якими блукає людська судьба» (новела «Архитвір» у збірці «Смерть бога. Нариси й новелі», Львів, [1913]).

Дискурс losu виринає знову в «Traktacie o manekinach. Ciąg dalszy» – у довільних, на позір дивакуватих розмислах старого Якуба:

«Materia nie zna żartów. Jest ona zawsze pełna tragicznej powagi. Kto ośmiela się myśleć, że można igrać z materią, że kształtować ją można dla żartu, że żart nie wrasta w nią, nie wżera się natychmiast jak los, jak przeznaczenie? Czy przeczuwacie ból, cierpienie głuche, nie wyzwolone, zakute w materię cierpienie tej pałuby, która nie wie, czemu nią jest, czemu musi trwać w tej gwałtem narzuconej formie, będącej parodią? <...> Tłum śmieje się z tej parodii. Płaczcie, moje panie, nad losem własnym, widząc nędzę materii więzionej, gnębionej materii, która nie wie, kim jest i po co jest, dokąd prowadzi ten gest, który jej raz na zawsze nadano. <...> przecież płakać nam, moje panie, trzeba nad losem własnym na widok tej nędzy materii, gwałconej materii, na której dopuszczono się strasznego bezprawia».

У цьому імпровізаційному монолозі впадає в око семантика іронії та пародії. А в оповідці «Ulica Krokodyli» наратор зауважує: «Zresztą nie brak w obrazie miasta i pewnych cech autoparodii». Так у модерністській стихії Шульца зароджуються призвістки постмодернізму.

Образ оповідачевого батька, Якуба, доморощеного філософа, близький до героя філософського неореалістичного оповідання Михайла Яцкова «Де правда?» (львівська газета: Будучність. 1909. № 89; збірка «Adagio consolante», 1912) почмейстера Мартина Гробмана, який, проживши шістдесят літ, замислюється над метафізичними загадками буття. Тільки Якуб претензійно висловлює певні філософські сентенції, утім, на погляд його ближніх, старечо-дивакуваті, а герой Яцкова лише ставить філософські запитання, але не знаходить на них відповідей.

Назагал, якщо шукати паралелі Шульцові серед українських письменників, його попередників і сучасників, то, зважаючи на поєднання міметичного (життєподібного) зображення із фантастичним, вільні, плавні переходи з реалістичної площини в міфологічну, можна сказати, що він найближчий до Яцкова.

Із дискурсом losu тісно пов’язана в новелістиці Шульца споріднена семантика пророцтв, фатальности, напередвизначення («przeznaczenia», про яке мовить Якуб у цитованому вище фрагменті з «Traktatu o manekinach. Ciąg dalszy»). У тому-таки «трактаті» натрапляємо на прикметне спостереження наратора:

В «Ulice Krokodyli» оповідач говорить про «fatalność dzielnicy» Дрогобича – «dystrykt przemysłowo-handlowy». А в оповідці «Wichura» «старший продавець» Теодор наслухує «proroctw strychowych» (зрозуміло, мовиться у метафоричному сенсі, але й таким суто образним ужитком доповнюється наскрізна в циклі доленосна семантика).

Дискурс долі у циклі «Sklepy cynamonowe», як і загалом авторські скоки в метафізику, овіяний іронією наратора, яка йде не від скептицизму, а радше від усвідомлення неможливости пізнати долю, метафізичну сферу тощо:

«rzeczy wszystkie cofały się niejako do korzenia swego bytu, odbudowywały swe zjawisko aż do metafizycznego jądra, wracały niejako do pierwotnej idei, ażeby w tym punkcie sprzeniewierzyć się jej» («Manekiny»).