«Family name» Олександра Ірванця: фривольний тон, іронія та чорний гумор

Програмою ШульцФесту’24 – ХІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, що відбувся 7–13 липня 2024 р., були передбачені авторські читання віршів в укриттях та літературознавчі коментування. На одному з таких заходів в укритті Олександр Ірванець прочитав вірша «Family name», а Євген Нахлік його зінтерпретував. Під нотатками із ШульцФесту’24 його організаторів Павла Прухняка і Віри Меньок уміщено світлину з підписом: «9 липня 2024, укриття у будинку ректорату Дрогобицького університету (вул. Івана Франка, 24). Олександр Ірванець висловлює вдячність Євгенові Нахліку за коментар до свого вірша»¹. Подаємо інтерпретацію вірша².

Вірш «Family name» Олександра Ірванця починається пікантною еротичною подробицею:

Моє прізвище – Ірванець –

<…> у Чернігівській області

Є річка Ірванець

Біля якої я ніколи не був

Але одна моя колишня студентка (з тих країв)

у ній навіть купалася

«І як тобі було в Ірванцеві?» – запитав я її

Відповіді вам знати не потрібно

У Новгород-Сіверському та Семенівському районах Чернігівської области справді є річка Ірвáнець (Рванець)³. Тільки наголос у назві падає на другий склад, а не на останній, як у прізвищі поета. У фразі з вірша: «Є річка Ірванець» – наголос не поставлено, тож переважна більшість читачів, якій ця маленька річка невідома, зазвичай наголошуватиме її назву неточно, за аналогією до прізвища автора: Ірванéць. Але, певно, поетові (якщо він знає, як наголошується назва річки) розходиться, щоб назву річки у вірші читач таки наголошував неточно, бо інакше далі втратиться пікантна гра слів. «І як тобі було в Ірванцéві?» – запитав ліричний власне автор свою колишню студентку (з тих країв), яка купалася в тій річці. Бо наголошення «І як тобі було в Ірвáнцеві?» одразу знівелювало б такий бажаний зумисний двозначний підтекст.

Допускаю, що з часом у наголошенні назви річки Ірвáнець відбудеться переакцентуація – за аналогією до відомішого від неї прізвища поета назву річку вимовлятимуть Ірване́ць.

Повернімось до пікантної двозначности. «“І як тобі було | в Ірванце́ві?” – запитав я її. || Відповіді вам знати не потрібно», – інтригує автор⁴. Здогадуюсь, якою могла бути відповідь, але не озвучуватиму здогад. Хай кожен домислює сам. Утім, це могла бути віртуальна дівчина, віртуальна ситуація, вигадана автором, тому й гадана відповідь може бути також віртуальною.

А якщо дівчина реальна й описана розмова справді відбулася, то раджу авторові провести анкету: запропонувати друзям, колегам, фаховим і звичайним читачам повідомити йому, не розголошуючи іншим, свій здогад, якою могла бути відповідь дівчини. А зібравши отримані здогади, опублікувати їх разом із віршем і розкриттям нарешті справжньої відповіді дівчини (звісно, якщо така відповідь була). Читати такі здогади, надто ж відомих людей, і співвідносити ці здогади з реальною відповіддю було б досить цікаво. Це додало б популярности віршеві.

Не можна не відзначити впізнаваної стильової ознаки «Family name»: ситуативно виявний у вірші фривольний тон нагадує давнього автора знаменитої «Санітарочки Раї».

Друга ознака творчости Олександра Ірванця, явлена в цьому вірші, – органічне поєднання натуралізму й гротеску, іронії та чорного гумору.

Перша частина вірша, так би мовити, українська. Друга натомість – африканська, азійська та американська (конкретніше: канадська). Вигадливо й утрирувано завіршовано багатьом нам знайому ситуацію, коли надходять заманливі, але підступні повідомлення про начебто несподівані винагороди, виграші, спадок тощо, з розрахунком видурити гроші:

А ще на електронну пошту

Я часто отримую листи

Від адвокатів з різних країн

Переважно екваторіальної Африки

<…>

Раніше писали вдови мільйонерів

Одного разу навіть донька Саддама Хусейна

Пропонувала поділитися батьковими мільйонами

<…>

Вони повідомляють мені

Що в автокатастрофі загинув мій однофамілець

І залишив по собі великі статки

Які я можу отримати, якщо пришлю їм

Дані своєї картки і PIN-код

Я щоразу замислююся – однофамілець?

Я щоразу замислююся – Ірванець?

Ірванець – в Африці?

Звісно Ірванець він і в Африці Ірванець але…

Я намагаюся уявити його

Чорношкірого мертвого чоловіка в розбитому автомобілі

Його прізвище Irvanets?

Він іще й мільйонер?

Далекий п’ятнадцятиюрідний брате!

Як ти здобув свої мільйони?

Ти мабуть торгував золотом і слоновою кісткою?

Бився з тигром і зі зграєю гієн?

Тонув серед озера Вікторія?

Водив групи туристів-багатіїв

На снігові схили Кіліманджаро?

Ти їздив на слонах?

Чув нічне хихотіння мавп?

Виривався з пащі крокодила

У заплаві річки Оранжевої?

(Чи тепер правильно Помаранчевої?)

Далі описано ще одну отриману (насправді чи начебто – яка різниця?) облудну пропозицію. Наприкінці її викладу прострумовує авторська іронія вже щодо себе самого:

Але я гортаю імейли далі

І вже починаю складати

Історію для смертельно хворої

Канадійської мільйонерки

Котра перед тим як померти

Дуже хоче віддати

Велику суму на благодійництво

І мусить про це порадитися зі мною

Бо їй мене рекомендували

Як порядну й надійну особу…

Автор іронізує з таких фальшивих повідомлень, хизується своїм виробленим на них імунітетом, але відчутно, що його іронія гірка: він хотів би отримати пропоновані мільйони насправді, та ба…

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¹ Павел Прухняк, Віра Меньок, ШульцФест '24 на континенті Дрогобич, автор світлин: Ігор Фецяк, ZBRUČ. URL:. Розміщено: 23.07.2024.

² Вірша надруковано в українському оригіналі та польському перекладі: Ołeksandr Irwaneć, Wania z Riazania, przekład Jerzy Czech, Biblioteka Poezji Ukrainy „W obliczu wojny”, Sejny: Pogranicze 2022, s. 29, 31, 33 | Олександр Ірванець, Ваня із Рязані, переклад польською Єжи Чех, Бібліотека Поезії України „Перед лицем війни”, Сейни: Пограниччя 2022, с. 28, 30, 32.

³ В. С. Перехрест, Ірвáнець, [у:] Географічна енциклопедія України : у 3 т., Київ 1990, т. 2 : З–О, с. 82.

⁴ У польському перекладі назву річки поданому не в чоловічому роді, як є в оригіналі, а в жіночому, через що втратився фривольний нюанс: „I jak ci było w tej Irwańce?”