«Family name» Олександра Ірванця: фривольний тон, іронія та чорний гумор

Програмою ШульцФесту’24 – ХІ Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі, що відбувся 7–13 липня 2024 р., були передбачені авторські читання віршів в укриттях та літературознавчі коментування. На одному з таких заходів в укритті Олександр Ірванець прочитав вірша «Family name», а Євген Нахлік його зінтерпретував. Під нотатками із ШульцФесту’24 його організаторів Павла Прухняка і Віри Меньок уміщено світлину з підписом: «9 липня 2024, укриття у будинку ректорату Дрогобицького університету (вул. Івана Франка, 24). Олександр Ірванець висловлює вдячність Євгенові Нахліку за коментар до свого вірша»¹. Подаємо інтерпретацію вірша².
Вірш «Family name» Олександра Ірванця починається пікантною еротичною подробицею:
Моє прізвище – Ірванець –
<…> у Чернігівській області
Є річка Ірванець
Біля якої я ніколи не був
Але одна моя колишня студентка (з тих країв)
у ній навіть купалася
«І як тобі було в Ірванцеві?» – запитав я її
Відповіді вам знати не потрібно
У Новгород-Сіверському та Семенівському районах Чернігівської области справді є річка Ірвáнець (Рванець)³. Тільки наголос у назві падає на другий склад, а не на останній, як у прізвищі поета. У фразі з вірша: «Є річка Ірванець» – наголос не поставлено, тож переважна більшість читачів, якій ця маленька річка невідома, зазвичай наголошуватиме її назву неточно, за аналогією до прізвища автора: Ірванéць. Але, певно, поетові (якщо він знає, як наголошується назва річки) розходиться, щоб назву річки у вірші читач таки наголошував неточно, бо інакше далі втратиться пікантна гра слів. «І як тобі було в Ірванцéві?» – запитав ліричний власне автор свою колишню студентку (з тих країв), яка купалася в тій річці. Бо наголошення «І як тобі було в Ірвáнцеві?» одразу знівелювало б такий бажаний зумисний двозначний підтекст.
Допускаю, що з часом у наголошенні назви річки Ірвáнець відбудеться переакцентуація – за аналогією до відомішого від неї прізвища поета назву річку вимовлятимуть Ірване́ць.
Повернімось до пікантної двозначности. «“І як тобі було | в Ірванце́ві?” – запитав я її. || Відповіді вам знати не потрібно», – інтригує автор⁴. Здогадуюсь, якою могла бути відповідь, але не озвучуватиму здогад. Хай кожен домислює сам. Утім, це могла бути віртуальна дівчина, віртуальна ситуація, вигадана автором, тому й гадана відповідь може бути також віртуальною.
А якщо дівчина реальна й описана розмова справді відбулася, то раджу авторові провести анкету: запропонувати друзям, колегам, фаховим і звичайним читачам повідомити йому, не розголошуючи іншим, свій здогад, якою могла бути відповідь дівчини. А зібравши отримані здогади, опублікувати їх разом із віршем і розкриттям нарешті справжньої відповіді дівчини (звісно, якщо така відповідь була). Читати такі здогади, надто ж відомих людей, і співвідносити ці здогади з реальною відповіддю було б досить цікаво. Це додало б популярности віршеві.
Не можна не відзначити впізнаваної стильової ознаки «Family name»: ситуативно виявний у вірші фривольний тон нагадує давнього автора знаменитої «Санітарочки Раї».
Друга ознака творчости Олександра Ірванця, явлена в цьому вірші, – органічне поєднання натуралізму й гротеску, іронії та чорного гумору.
Перша частина вірша, так би мовити, українська. Друга натомість – африканська, азійська та американська (конкретніше: канадська). Вигадливо й утрирувано завіршовано багатьом нам знайому ситуацію, коли надходять заманливі, але підступні повідомлення про начебто несподівані винагороди, виграші, спадок тощо, з розрахунком видурити гроші:
А ще на електронну пошту
Я часто отримую листи
Від адвокатів з різних країн
Переважно екваторіальної Африки
<…>
Раніше писали вдови мільйонерів
Одного разу навіть донька Саддама Хусейна
Пропонувала поділитися батьковими мільйонами
<…>
Вони повідомляють мені
Що в автокатастрофі загинув мій однофамілець
І залишив по собі великі статки
Які я можу отримати, якщо пришлю їм
Дані своєї картки і PIN-код
Я щоразу замислююся – однофамілець?
Я щоразу замислююся – Ірванець?
Ірванець – в Африці?
Звісно Ірванець він і в Африці Ірванець але…
Я намагаюся уявити його
Чорношкірого мертвого чоловіка в розбитому автомобілі
Його прізвище Irvanets?
Він іще й мільйонер?
Далекий п’ятнадцятиюрідний брате!
Як ти здобув свої мільйони?
Ти мабуть торгував золотом і слоновою кісткою?
Бився з тигром і зі зграєю гієн?
Тонув серед озера Вікторія?
Водив групи туристів-багатіїв
На снігові схили Кіліманджаро?
Ти їздив на слонах?
Чув нічне хихотіння мавп?
Виривався з пащі крокодила
У заплаві річки Оранжевої?
(Чи тепер правильно Помаранчевої?)
Далі описано ще одну отриману (насправді чи начебто – яка різниця?) облудну пропозицію. Наприкінці її викладу прострумовує авторська іронія вже щодо себе самого:
Але я гортаю імейли далі
І вже починаю складати
Історію для смертельно хворої
Канадійської мільйонерки
Котра перед тим як померти
Дуже хоче віддати
Велику суму на благодійництво
І мусить про це порадитися зі мною
Бо їй мене рекомендували
Як порядну й надійну особу…
Автор іронізує з таких фальшивих повідомлень, хизується своїм виробленим на них імунітетом, але відчутно, що його іронія гірка: він хотів би отримати пропоновані мільйони насправді, та ба…
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¹ Павел Прухняк, Віра Меньок, ШульцФест '24 на континенті Дрогобич, автор світлин: Ігор Фецяк, ZBRUČ. URL:. Розміщено: 23.07.2024.
² Вірша надруковано в українському оригіналі та польському перекладі: Ołeksandr Irwaneć, Wania z Riazania, przekład Jerzy Czech, Biblioteka Poezji Ukrainy „W obliczu wojny”, Sejny: Pogranicze 2022, s. 29, 31, 33 | Олександр Ірванець, Ваня із Рязані, переклад польською Єжи Чех, Бібліотека Поезії України „Перед лицем війни”, Сейни: Пограниччя 2022, с. 28, 30, 32.
³ В. С. Перехрест, Ірвáнець, [у:] Географічна енциклопедія України : у 3 т., Київ 1990, т. 2 : З–О, с. 82.
⁴ У польському перекладі назву річки поданому не в чоловічому роді, як є в оригіналі, а в жіночому, через що втратився фривольний нюанс: „I jak ci było w tej Irwańce?”24.01.2025