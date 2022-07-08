Експрем’єр Японії Сіндзо Абе помер у шпиталі від кульових поранень.

Його вбивця заявив, що був незадоволений діяльністю колишнього прем'єра.

У Японії помер колишній прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У п'ятницю зранку, восьмого липня, на нього було скоєно замах. Це було перше вбивство чинного або колишнього прем'єр-міністра Японії з повоєнних часів.

Під час виступу політика на передвиборчому мітингу в місті Нарі 41-річний колишній боєць морських сил самооборони Японії Тецуя Ямагамі двічі вистрелив експрем’єрові в спину з надрукованої на 3D-принтері рушниці. Зловмисника було зразу ж затримано й вилучено зброю. Опір він не чинив.

У шпиталізованого Абе констатували зупинку серцево-легеневої діяльності, тобто клінічну смерть. Лікар, який намагався врятувати Абе, розповів, що медики боролися за його життя чотири з половиною години, намагаючись зупинити кровотечу. Йому перелили понад 100 пакетів донорської крові. О 17:03 за місцевим часом Сіндзо Абе помер у лікарні від отриманих поранень, не приходячи до тями – повідомив японський телеканал NHK.

Затриманий на місці злочинець заявив слідчим, що був незадоволений діяльністю колишнього прем'єра та хотів його вбити. За що конкретно, поки не повідомляється.

67-літній Сіндзо Абе був рекордсменом з терміну перебування на посаді голови уряду Японії. 2020 року він подав до демісії, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Утім Абе зберігав вплив у правлячій Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних груп у парламентській фракцій партії.

Сіндзо Абе на посаді прем’єра намагався повернути Японії чотири острови Курильської гряди. Через це йому довелося досить часто зустрічатися з російським президентом Владіміром Путіним. Проте всі його дипломатичні зусилля виявилися марними, Кремль не пішов на жодні територіальні компроміси.