Експрем’єр Японії Сіндзо Абе помер у шпиталі від кульових поранень.

Його вбивця заявив, що був незадоволений діяльністю колишнього прем'єра.

 

У Японії помер колишній прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У п'ятницю зранку, восьмого липня, на нього було скоєно замах. Це було перше вбивство чинного або колишнього прем'єр-міністра Японії з повоєнних часів.

 

Під час виступу політика на передвиборчому мітингу в місті Нарі 41-річний колишній боєць морських сил самооборони Японії Тецуя Ямагамі двічі вистрелив експрем’єрові в спину з надрукованої на 3D-принтері рушниці. Зловмисника було зразу ж затримано й вилучено зброю. Опір він не чинив.

 

У шпиталізованого Абе констатували зупинку серцево-легеневої діяльності, тобто клінічну смерть. Лікар, який намагався врятувати Абе, розповів, що медики боролися за його життя чотири з половиною години, намагаючись зупинити кровотечу. Йому перелили понад 100 пакетів донорської крові. О 17:03 за місцевим часом Сіндзо Абе помер у лікарні від отриманих поранень, не приходячи до тями – повідомив японський телеканал NHK.

 

Затриманий на місці злочинець заявив слідчим, що був незадоволений діяльністю колишнього прем'єра та хотів його вбити. За що конкретно, поки не повідомляється.

 

67-літній Сіндзо Абе був рекордсменом з терміну перебування на посаді голови уряду Японії. 2020 року він подав до демісії, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Утім Абе зберігав вплив у правлячій Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних груп у парламентській фракцій партії.

 

Сіндзо Абе на посаді прем’єра намагався повернути Японії чотири острови Курильської гряди. Через це йому довелося досить часто зустрічатися з російським президентом Владіміром Путіним. Проте всі його дипломатичні зусилля виявилися марними, Кремль не пішов на жодні територіальні компроміси.

08.07.2022

До теми

Поширити
Збруч
Україна після Джонсона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Борис Джонсон оголосив про намір зрезиґнувати з посади прем’єр-міністра. Наскільки це вплине на Україну, на її обороноздатність, на стійкість світової антипутінської коаліції?
08.07.22 | | У світі
Музика  Лятошинського у вільному доступі
 Відомі музиканти у складі «Лятошинський Тріо»  разом із незалежним лейблом Golka Records видали реліз камерної музики Бориса Лятошинського. До цифрового альбому увійшли фортепіанні тріо №1 та №2 видатного українського композитора.
08.07.22 | | Штука
Знайшлися старіші за «Люсю» доісторичні люди
Рештки австралопітека з печери Стеркфонтейн на мільйон років старіші, ніж припускали донині.
07.07.22 | | Наука
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22 | | Штука
134-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог намагається подолати спротив наших військ і встановити повний контроль над Луганською областю, перегруповується, пробує вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, здійснює артилерійські та авіаційні обстріли наших міст і сіл
07.07.22 | | Україна
Невідома країна
Віталій Портников
Наша головна проблема – це Росія. І якщо нею не цікавитись, якщо не розуміти на національному рівні масштаб цієї проблеми, вона обов'язково прийде до тебе. На танках
06.07.22 | | Дискурси
Наш монстр Франкенштейна — Росія
Володимир В'ятрович
Небезпечними є спроби розгледіти в нім щось людське, близьке нам, щось, з чим можна жити. Немає там такого. Він – наша смерть, або ми – його погибель.
06.07.22 | | Україна
Чому завжди євреї
Олена Лисенко
Капітельман говорить про місто-травму, яка формується через війну. Таких міст-травм в Україні після 24 лютого насправді дуже багато. У нас своя війна, де кожен знає, хто загарбник, який прийшов нищити, а хто віддає душу і тіло за нашу свободу…
06.07.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.