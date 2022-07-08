Скоєно замах на експрем'єра Японії.

Сіндзо Абе підстрелили, коли він виступав із промовою на передвиборчому мітингу.

У місті Нарі на заході Японії у п'ятницю, восьмого липня, зловмисник вистрелив у колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У момент злочину експрем’єр саме проголошував передвиборчу промову. Японський телеканал NHK опублікував відео, на якому Абе виступає біля залізничного двірця, потім лунають два постріли, Абе падає на землю, він хапається за закривавлені груди, до нього біжать охоронці.

Наразі точних відомостей про стан 67-літнього Абе немає, невідомо навіть, чи він ще при житті. Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що у політика було зафіксовано зупинку серця. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Згідно з повідомленнями місцевої поліції, зловмисник вистрілив експрем’єрові в спину з дробовика. Правоохоронці затримала ймовірного стрільця – 42-річного колишнього бійця морських сил самооборони Японії. Мотиви нападу наразі не відомі. Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокацу Матсуно, коментуючи замахи на Абе, заявив, що «з таким варварством миритися неможливо».

Сіндзо Абе став жертвою замаху за два дні до виборів до верхньої палати парламенту. Нагадаємо, що Абе подав до демісії з посади прем'єр-міністра 2020 року через загострення хронічних проблем зі здоров'ям. У Абе з підліткового віку виразковий коліт, відтоді він був змушений постійно приймати ліки.

Попри відставку, Сіндзо Абе залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.