Скоєно замах на експрем'єра Японії.

Сіндзо Абе підстрелили, коли він виступав із промовою на передвиборчому мітингу.

 

 

У місті Нарі на заході Японії у п'ятницю, восьмого липня, зловмисник вистрелив у колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У момент злочину експрем’єр саме проголошував передвиборчу промову. Японський телеканал NHK опублікував відео, на якому Абе виступає біля залізничного двірця, потім лунають два постріли, Абе падає на землю, він хапається за закривавлені груди, до нього біжать охоронці.

 

Наразі точних відомостей про стан 67-літнього Абе немає, невідомо навіть, чи він ще при житті. Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що у політика було зафіксовано зупинку серця. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

 

Згідно з повідомленнями місцевої поліції, зловмисник вистрілив експрем’єрові в спину з дробовика. Правоохоронці затримала ймовірного стрільця – 42-річного колишнього бійця морських сил самооборони Японії. Мотиви нападу наразі не відомі. Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокацу Матсуно, коментуючи замахи на Абе, заявив, що «з таким варварством миритися неможливо».

 

Сіндзо Абе став жертвою замаху за два дні до виборів до верхньої палати парламенту. Нагадаємо, що Абе подав до демісії з посади прем'єр-міністра 2020 року через загострення хронічних проблем зі здоров'ям. У Абе з підліткового віку виразковий коліт, відтоді він був змушений постійно приймати ліки.

 

Попри відставку, Сіндзо Абе залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.

08.07.2022

До теми

Поширити
Збруч
Україна після Джонсона
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Борис Джонсон оголосив про намір зрезиґнувати з посади прем’єрміністра. Наскільки це вплине на Україну, на її обороноздатність, на стійкість світової антипутінської коаліції?
08.07.22 | | У світі
Музика  Лятошинського у вільному доступі
 Відомі музиканти у складі «Лятошинський Тріо»  разом із незалежним лейблом Golka Records видали реліз камерної музики Бориса Лятошинського. До цифрового альбому увійшли фортепіанні тріо №1 та №2 видатного українського композитора.
08.07.22 | | Штука
Знайшлися старіші за «Люсю» доісторичні люди
Рештки австралопітека з печери Стеркфонтейн на мільйон років старіші, ніж припускали донині.
07.07.22 | | Наука
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22 | | Штука
134-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог намагається подолати спротив наших військ і встановити повний контроль над Луганською областю, перегруповується, пробує вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, здійснює артилерійські та авіаційні обстріли наших міст і сіл
07.07.22 | | Україна
Наш монстр Франкенштейна — Росія
Володимир В'ятрович
Небезпечними є спроби розгледіти в нім щось людське, близьке нам, щось, з чим можна жити. Немає там такого. Він – наша смерть, або ми – його погибель.
06.07.22 | | Україна
Чому завжди євреї
Олена Лисенко
Капітельман говорить про місто-травму, яка формується через війну. Таких міст-травм в Україні після 24 лютого насправді дуже багато. У нас своя війна, де кожен знає, хто загарбник, який прийшов нищити, а хто віддає душу і тіло за нашу свободу…
06.07.22 | | Штука
133-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Біля Слов'янська ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Долини, біля Мазанівки бої тривають. На Краматорському напрямку окупанти безуспішно наступали на Білогорівку, Григорівку, Верхньокам’янське; на Бахмутському – на Новолуганське, Спірне, Вершину; біля Луганського бої тривають.
06.07.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.