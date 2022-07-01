Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

На будівництво огорожі витрачено близько 350 млн. євро.

 

 

Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на слова речник міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина (Stanisław Żaryn). Він нагадав, що в середині 2021 минулого року режиму Лукашенко провів гібридну операцію проти Польщі.

 

«Польський кордон зазнав міґраційного тиску. Мінськ сподівався, що йому вдасться створити постійний штучний шлях нелеґальної міґрації через Білорусь до Євроунії», — написав Жарин у Twitter.

 

За словами польського міністра внутрішніх справ Маріуша Каміньського (Mariusz Kamiński), наплив міґрантів з території Білорусі був «частиною більш масштабного сценарію дестабілізації всього реґіону, усієї Центральної та Східної Європи». «Це була підготовка до війни з Україною», – додав міністр.

 

Каміньський розповів, що висота загороджувальної споруди на польсько-білоруському кордоні становить 5,5 метри, довжина – 186 кілометрів. За його словами, нова система ущільнення кордону складатиметься з кількох ліній захисту, вона оснащено сучасними електронними пристроями, зокрема датчиками руху, а також камерами денного та нічного бачення. На верхівці паркану прикріплені спіралі колючого дроту. На будівництво огорожі витрачено близько 350 млн. євро. «Зведений нами бар'єр відокремлює нас від зловісної диктатури Лукашенка – заявив він.

 

«Ця інвестиція убезпечить кордон і запобіжить дестабілізації Польщі через наплив нелеґальної міграції», – запевнив Станіслав Жарин.

 

Нагадаємо, що Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю у 2021 році після різкого збільшення потоку міґрантів із країн Близького Сходу. Білоруська влада навмисне ввозила цих людей до країни з метою подальшого відправлення до Євроунії для дестабілізації ситуації в реґіоні.

01.07.2022

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