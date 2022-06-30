Температура повітря у Львові сьогодні перевершує історичний максимум.

Цими днями Львів потерпає від спеки — стовпчики термометрів уже з самого ранку повзуть вгору аж поза позначку 30°C. Вчора, аби перевершити історичний максимум температур, забракло однієї десятої градуса, втім нині цей історичний максимум перевищено вже станом на 12:00, — повідомили "Збручу" у Львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, найвища температура повітря у день 29 червня спостерігалася 1963 року — 32,9°C. Вчора у Львові було 32,8°C.

Сьогодні ж, 30 червня 2022 року, вже у 12:00 температура у Львові становила 32°C, що на 0,4°C більше, ніж зафіксований у 1994 році історичний максимум. "Багаторічний температурний максимум уже перевершено, але ми очікуємо, що температура повітря й надалі зростатиме і досягне 34°C о 17:00", — повідомили нас у гідрометцентрі.

Загалом синоптики прогнозують, що така аномальна спека протриває у місті ще нині і завтра, а в суботу температура повітря має знизитися до більш прийнятних 27°C.

У цілому, максимальна температура повітря була зафіксована у Львові у серпні 1931 року: +37,0°C, а за час функціонування Львівського гідрометцентру (з 1946 року) – у липні – +36,3°C, у червні ж максимальна спека сягала +33,4°C, тому нині цей червневий максимум, мабуть, буде перевершено.