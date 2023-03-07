У Карпатах почали розквітати первоцвіти. На високогір'ї сходять лавини. 

 

У Карпатах з приходом весни почали розквітати первоцвіти. Білоцвіт весняний вкриває вже цілі галявини. Про це повідомили у Карпатському біосферному заповіднику. 

 

 

"Березень - перший весняний місяць.  Для нього типовою є нестійка погода. Ось і зараз в лісах і на галявинах вже розквітли первоцвіти", - йдеться у дописі заповідника у fb.

 

При цьому, як зазначається, зима ще не відступає і вже другий день сипле то дрібним, то лапатим сніжком.

 

Тим часом у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей через хуртовини синоптики прогнозують значне сходження лавин. Метеорологи Івано-Франківського гідрометцентру попереджають про сніголавинну небезпеку третього рівня.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман видимістю до 20 м, вітер – західний, 9 м/с. Температура повітря опустилася до -10°.

 

07.03.2023

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