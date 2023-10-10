У високогір'ї Карпат випав перший сніг.

У вівторок, 10 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах лежить сніг, температура повітря опустилася до 5 градусів морозу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
10.10.2023
"Станом 10.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с, температура повітря -5°С", – йдеться у повідомленні.