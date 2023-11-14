В Карпати прийшла зима зі снігом і морозами.

 

У вівторок, 14 листопада, вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах встелена сніговим покривом, там також вирує хуртовина і тримається мінусова температура. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. 

 

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

 

"Станом на 08:00 14.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 15 м/с., температура повітря -4°С. Снігова хуртовина , видимість обмежена", – йдеться у повідомленні.

 

 

У неділю, 12 листопада, перший сніг випав і на Буковині. Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук. 

 

"За все слава Богу. Ми трошки зимуємо", – написав Полянчук.

 

 

14.11.2023

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