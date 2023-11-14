В Карпати прийшла зима зі снігом і морозами.

У вівторок, 14 листопада, вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах встелена сніговим покривом, там також вирує хуртовина і тримається мінусова температура. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Станом на 08:00 14.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 15 м/с., температура повітря -4°С. Снігова хуртовина , видимість обмежена", – йдеться у повідомленні.

У неділю, 12 листопада, перший сніг випав і на Буковині. Про це повідомив голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук.