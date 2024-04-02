Хвилею тепла нам принесло пил із Сахари.

Небо над Львовом потьмяніло від пилу із північі Сахари

Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в Україну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари. Це явище розпочалося напередодні і триватиме до 3-4 квітня. Про це у понеділок повідомляє Укргідрометцентр.

“Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні пил із Сахари пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили синоптики, запиленість повітря пустельним пилом — це не пилова буря. Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.

"Те, що спостерігається забруднення повітря, – це не піщана буря в Україні. Це просто перенесення пилових часток з північних районів Сахари. Тепла маса піднялася високо в повітряний шар атмосфери. Вона переміщувалася з південного заходу та півдня, охопивши досить багато європейських країн. Там спостерігається сильне запилення, помутніння повітря, – пояснює синоптикиня Наталка Діденко.

Як суне пиловий фронт видно на супутниковому знімку з платформи EUMETSAT.

До території України пил із Північної Сахари надходить у вигляді дрібнодисперсних часточок і таке явище у нас трапляється хоч і не часто, але раз на кілька років.

“До України дійшов лише пил. Більш крупні часточки, пісок вже осіли на шляху, який вони пройшли — переважно, це Середземне море, деякі країни Південно-Східної Європи. У цих країнах вже вчора було помутніння, тьмяне небо”, — розповіла синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, вже 2 квітня у західних областях зміняться повітряні потоки, будуть надходити повітряні маси із заходу і також будуть атмосферні фронти.

“Тому завтра у західних областях вже очікуємо на опади, і тому це явище вже, відповідно, припиниться”, — сказала Птуха.

Вона пояснила, що атмосферні фронти будуть просуватися у східному напрямку, і тому завтра у вівторок і у середу у більшості областей також часом може дощити, температура дещо знизиться, цей пил зникне.

За словами синоптикині, цей пил із Сахари не несе якоїсь прямої загрози для здоров’я людей, тому що він дрібнодисперсний і розташований у вищих шарах — вище рівня проживання людини.