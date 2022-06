127-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:06 Одеську область зі звільненням острова Зміїний остаточно очищено від російських окупантів. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. "Селище біле Ізмаїльського району Одеської області. Він же острів Зміїний. Дякую ЗСУ!", – привітав Братчук.

15:44 У Білорусі почали розсилати повістки військовозобов'язаним із наказом прибути до військкоматів. Про це пише білоруське видання "Зеркало". У повістках не вказано причину з'яви до комісаріату. Натомість за неявку погрожують кримінальною відповідальністю. Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі проводить "мобілізаційні навчання" у Гомельській області, котра межує з Україною.

15:18 Львівська міська рада постановила заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала" на території Львівської міської територіальної громади, повідомив депутат ЛМР Юрій Ломага.

14:51 60-та окрема піхотна бригада повідомила про звільнення села Потьомкине на Херсонщині. "Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкиного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", – зазначили у бригаді.

14:25 Українська артилерія обстріляла базу зосередження та обслуговування військової техніки противника. Відео удару оприлюднило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. "Підрозділи Збройних Сил України не дають агресору час на відпочинок", – ідеться у коментарі.

14:09 Росіяни обстріляли склад із зерном на Дніпропетровщині, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак "Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони, як і раніше, блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор", – прокоментував Єрмак.

13:58 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай стверджує, що під час операції відходу із Сіверськодонецька не загинув жоден український військовослужбовець. "Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу – від будівельних матеріалів до човнів, тросів – забезпечили", – сказав Гайдай в етері "24 каналу". Чиновник додав, що українські солдати "виконали і перевиконали" всі завдання.

13:34 15 українських вагонів зерновозів зійшли з рейок на території Румунії у середу. Ці вагони були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Зерновози рухались на візках під колію 1435 мм, переставлених в Унгенах (Молдова). Згідно з попередньою інформацією, причиною сходу був стан колій. Наразі проводиться розслідування.

13:10 Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у ході розслідування підтвердила, що росіяни обстріляли будівлю Драматичного театру в Маріуполі з літака. Розслідувачі прийшли до такого висновку на підставі особистих інтерв'ю із жертвами атаки, а також вивчення супутникових знімків та експертиз. Зокрема, Amnesty International заанґажувала фахового фізика побудувати математичну модель детонації, щоб визначити чисту масу вибухової речовини вибуху, котра необхідна для того рівня руйнування, що його зазнав театр. Експерт встановив, що удару завдавали, вірогідно, дві 500-кілограмові бомби однієї й тієї ж моделі. Саме такими снарядами Росія обстрілювала Маріуполь у березні. Понад те, автори розслідування прийшли до висновку, що на момент удару росіяни достеменно знали, що всередині ховалися мирні мешканці.

12:59 Народний депутат-колаборант Олексій Ковальов уперше після замаху тиждень тому виступив із публічним зверненням. Зрадник, обраний 2019 року від "Слуеги народу", дав інтерв'ю пропаґандистові російської аґенції "РІА Новості". Він звинуватив у замаху спецслужби України і ствердив, що не злякався.

12:47 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українське військо зі звільненням острова Зміїний від росіян. Генерал додав, що значну роль у вигнанні русскіх зіграла самохідна артилерійська установка "Богдана" – перша машина цього класу, розроблена під натівський калібр 155 мм. "Богдану" сконструювали 2018 року; вона перебуває на озброєнні в одному екземплярі.

#цитата Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Валерій Залужний

12:33 Міноборони РФ бреше про успіхи російської армії в Україні, неспростовно довело російське видання "Проект", яке вивчило всі повідомлення військових і виявили грубі та смішні розходження у цифрах та географії

Головне враження: дані беруться зі стелі - прес-секретар МО РФ Конашенков звітує про захоплення одних і тих же міст і сіл і постійно плутається в цифрах втрат «ворога». Більше того, коли додати всі дані Конашенкова, то з'ясується, що Росія вже знищила більше техніки, ніж Україна, навіть з урахуванням західних поставок.

Найкраще брехню прес-секретаря Міноборони РФ ілюструє його улюблений термін — «райони зосередження живої сили та техніки» українських військ. Якщо скласти всі його заяви, то вийде, що Росія знищила 39,8 тис таких скупчень. Якщо ж скласти всі цифри зі звітів РФ про знищену техніку (танків, артилерії, систем ППО, станцій радіоелектронної боротьби тощо) — то виявиться, що Росія всього знищила 9715 одиниць техніки. Тобто один район скупчення техніки складається навіть не з однієї одиниці техніки (а термін скупчення передбачає хоча б кілька), а з її чверті. Те ж саме з живою силою. Якщо скласти всі заяви, то вийде, що від дій російської армії загинули 40,5 тис. українських військових. Мало того, що ця цифра абсурдна, з неї випливає, що знищене скупчення живої сили і техніки включає лише одну людину.

Вивчаючи брифінги Конашенкова, "Проект" виявив, що за його заявами Кремінну російські війська захоплювади 4 рази, Тарамчук, Боровеньки та Новомайорське – тричі, і щн не менше 21 населеного пункту – двічі. При цьому представник військового відомства жодного разу не повідомляв про перехід цих місць з рук в руки, тому неможливо зрозуміти, чи звітує він про один успіх кілька разів, чи російську армію вибивали із захопленого пункту, який потім довелося повертати. Іноді вустами Конашенкова російська армія захоплює те, чого немає. Так, 6 березня він повідомив про взяття під контроль села Закаблухівка. Це не село, а хутір і зник він ще у 1980-х роках.

17 квітня у вечірньому брифінгу він сказав: «…в районі населеного пункту Преображенське ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ збито український безпілотний літальний апарат». Де в Україні ця область? 23 травня від повідомив, що «Російськими засобами ППО за добу збито літак Су-25 ПС України над Павлоградом Харківської області». Павлограда в Харківській області нема і ніколи не було.

9 травня Конашенков повідомив, що російські війська розбомбили на землі українські гелікоптери, і назвав загальні їх втрати — 118 одиниць — це на два більше, ніж попереднього дня. Увечері Міноборони уточнило свою інформацію: розбито 6 вертольотів, а не 2. Арифметика каже, що загальна сума мала стати 122 одиниці, але у російських військових свої закони додавання: вони прозвітували про 124 знищені одиниці. Etc., etc., etc.

11:49 Міністерство оборони Росії підтверджує вихід російських військ зі Зміїного. "Сьогодні як крок доброї волі російські військовики завершили виконання задач на острові Зміїний і вивели звідти там гарнізон", – заявив представник Міноборони на брифінґу.

11:13 Згідно з попередньою інформацією від Оперативного командування "Південь", росіяни покинули острів Зміїний після ефективної атаки Збройних Сил України. "Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються", – йдеться у повідомленні.

10:47 Снайпер Сил спеціальних операцій ЗСУ записав на відео свою роботу по колоні російських окупантів – знищив кількох противників, коли вони рухалися вервечкою вперед. "Росіяни самі вийшли на зустріч кулям, вчасно і влучно випущеним по ним снайпером ССО України", – прокоментували у війську.

10:12 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав країни НАТО не скупитися постачати Україні важке озброєння, повідомляє Politico. "Вкрай важливо, щоб усі країни, у яких все ще є щось на полиці, доставляли це [в Україну]. Це може означати, що найближчими місяцями ви не зможете цілком захистити свою власну територію, але зараз важливо, щоб ми дали пріоритет Україні", – заявив Рютте. Голландський прем'єр повідомив, що важке озброєння зголосилася постачати Італія.

09:44 Станом на ранок 30 червня під завалами атакованого російською ракетою будинку в Миколаєві виявили тіла шістьох загиблих.

09:20 Керівництво Європейської Унії схиляється до того, щоб розрядити ситуацію у стосунках Вільнюса й Москви, і піти на винятки із санкцій, через які балтійська республіка припинила транзит деяких товарів до Калінінградської області. У Брюсселі побоюються, що Кремль може вдатися до військового шляху вирішення суперечки. "Ми повинні дивитися правді у вічі. У Путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс", – заявив один зі співрозмовників аґенції Reuters. Тим часом, Литва виступає за те, щоб не робити жодних винятків із антиросійських санкцій для калінінградського транзиту.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 600 (+150) осіб, танків – 1573 (+1) од., бойових броньованих машин – 3726 (+6) од., артилерійських систем – 790 (+9) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засобів ППО – 104 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 185 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од., автомобільної техніки – 2602 (+4) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 61 (+0) од., крилатих ракет – 143 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

46,0% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

21,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,4% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,6% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

8:56 Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворіжчини, повідомив голова обласної Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко: нині зранку кілька разів з різної зброї росіяни обстріляли Зеленодольську громаду.

У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. Попередньо, люди не постраждали.

08:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Українські війська продовжують утримувати свої позиції в Лисичанську після відходу з Сіверськодонецька. Російські війська продовжують спрямований на оточення повзучий наступ з Попаснянського напрямку, щоб уникнути необхідності форсувати нову велику переправу через Сіверський Донець на цій ділянці .

• Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста. На оперативному рівні російські сили продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

• Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, щоб не потрапити в оточення, і надалі залишатиметься ключовим фактором у результаті кампанії.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення. На Сіверському напрямку без особливих змін. На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне. Наші захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова. На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають. На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції із артилерії. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов. На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну і військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б’ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

07:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Українські джерела повідомляють, що російська влада готується анексувати території півдня України як «Таврійську губернію», готуючи референдуми на окупованих територіях.

• Можливо, російські війська планують на Запорізькій атомній електростанції.

• Російські війська продовжували наступ на Лисичанськ та його околиці.

• Російські війська досягли незначних успіхів на схід від Бахмута вздовж траси E40 і можуть готуватися до прямого наступу на Бахмут.

• Російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янськ з північного заходу.

• Російські війська продовжували спроби провести наступ на північ від Харкова. Це вказує на те, що територіальні претензії Кремля не обмежуються Донбасом, що й надалі виснажуватиме людські та матеріальні ресурси за рахунок наступальної могутності на більш критичних лініях наступу.

• Російські війська продовжували посилювати свої оборонні позиції на південному напрямі.