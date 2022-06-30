Брюссель схиляється до компромісу з Москвою в питанні калінінградського транзиту.

Тим часом Литва виступає за те, щоб не робити жодних винятків з антиросійських санкцій у цьому випадку.

Транзит вантажів через Литву до Калінінграда може повернутися до досанкційного режиму впродовж найближчих днів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на свої джерела в Брюсселі. За даними аґенції, європейські чиновники схиляються до компромісної угоди з Литвою, щоб розрядити ситуацію у стосунках Вільнюса й Москви.

Наразі керівництво Європейської Унії обговорює з Литвою можливі винятки із санкцій, через які балтійська республіка припинила транзит деяких товарів до Калінінградської області. У Брюсселі побоюються, що Кремль може вдатися до військового шляху вирішення суперечки.

Однією з країн, зацікавлених у знятті обмежень, Reuters називає Німеччину. Оскільки у Литві дислокований контингент Бундесверу, ФРН побоюється, що може виявитися втягнутою у конфлікт із Росією. Інша причина – побоювання Німеччини, що Москва перекриє постачання газу.

«Ми повинні дивитися правді у вічі. У Путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс», – заявив один зі співрозмовників. Він теж вказав, що Калінінград має «сакральне значення» для Кремля.

Тимчасом Литва виступає за те, щоб не робити жодних винятків із антиросійських санкцій для калінінградського транзиту. Напередодні президент країни Ґітанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявив, що Литва має дотримуватися санкцій Європейської Унії щодо Росії і не піде на компроміс стосовно обмеження транзиту товарів до Калінінградської області. «Обговорював цю тему в Брюсселі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄУ. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що перевозяться через її територію, і про жодні “коридори”, як і про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, не може бути й мови», – заявив Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, що з 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги, а з 21 червня – і вантажний транспорт з Росії з товарами, які потрапили під санкції Євроунії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40% до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 21 червня, що в Росії опрацьовуються заходи у відповідь, які «будуть вжиті найближчим часом» і, за його словами, «вплинуть серйозно негативно на населення Литви».