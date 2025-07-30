1253-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1002,8% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

130,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно дозволить українцям, які виїхали з України через війну, залишатися у Сполучених Штатах до її завершення.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 9 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі серед мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. У Харкові постраждали троє людей; у Куп'янську загинув чоловік, двоє людей постраждали; у селі Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, троє постраждали. Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено двв багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку та автомобілі, у Куп'янському районі області - пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, підприємство і два нежитлові будівлі, в Ізюмському - магазин, автомобіль, три приватні будинки, два господарчі споруди та гараж.

09:30 Російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, пошкоджено вокзал у Павлограді, деякі потяги прямуватимуть зміненим маршрутом, повідомили в "Укрзалізниці".

09:25 Внаслідок російського удару безпілотниками по Дніпропетровській області вночі постраждали дві людини, пошкоджені сільськогосподарське та транспортне підприємства повідомив глава ОВА Сергій Лисак. За інформацією ПвК, збили 24 з шахеди.

09:20 Війська РФ вчора завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого троє людей загинули та 18 військовослужбовців поранені, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 боєзіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога. На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя. На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив шість спроб просунутись уперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські чиновники категорично відкинули новий термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо переговорів про припинення війни проти України, і підтвердили зацікавленість Москви в продовженні війни.

• 28 і 29 липня російські війська провели серію ударів безпілотниками та ракетами по цивільних об'єктах поблизу лінії фронту та в тилу України, що призвело до значних жертв.

• Українські війська, схоже, посилюють кампанію ударів на великі відстані по російських військово-промислових об'єктах та транспортних мережах.