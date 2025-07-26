1249-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:25 Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання Палестинської держави має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.

"Визнання палестинської держави має бути одним з таких кроків. Я недвозначно заявляю про це. Але це має бути частиною ширшого плану, який в кінцевому підсумку призведе до рішення про дві держави і тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян".

13:40 Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на рік раніше, пише Reuters з посиланням на джерела. Провідні законодавці Європарламенту щодо заборони російського газу запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року. Як зазначає агентство, уряди навряд чи погодяться перенести заборону на постачання російського газу на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу для забезпечення інших змін у переговорах.

13:15 Вночі російськими ракетами був зруйнований ще один торговельний центр "Епіцентр" - у місті Кам’янському в Дніпропетровській області. З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125,6 тис. кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

12:35 Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про досягнення "принципової домовленості" про організацію саміту лідерів України і РФ у Туреччині.

11:50 Цієї ночі далекобійні дрони СБУ вразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал" в РФ, повідомило джерело у спецслужбі. Цей завод спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання - станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

11:05 На акції в Києві проти закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у перший день зафіксовано 5,8 тис. учасників, у другий – 9,5 тис., у третій – 4,1 тис., свідчить інформація моніторингових груп ОЗОН Центру громадянських свобод.

Відповідні акції також проходили й в інших містах, зокрема в Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Тернополі, Житомирі, Рівному, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Кременчуці.

10:05 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 235-ма засобами повітряного нападу (208 БпЛА та 27 ракет різних типів):

- 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ Криму;

- 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської обл. РФ, Єйська та ТОТ Криму;

- 8 крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської обл. РФ);

- 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. РФ та ТОТ Запорізької обл.).

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

- 183 ударних БпЛА – 88%;

- 17 ракет різних типів – 63%.

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 833 із 972 запущених по Україні БПЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1000,1% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

129,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Внаслідок російської комбінованої нічної атаки на Шосткинську громаду поранено трьох людей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару. Загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

09:30 Внаслідок комбінованої повітряної атаки росіяни на Зміїв постраждало троє осіб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:25 Внаслідок російських атак по Дніпру й області, двоє людей загинуло і п'ятеро постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук. Росіяни масовано атакував ракетами й безпілотниками, у Дніпрі загинув чоловік, а також постраждала жінка, пошкоджена багатоповерхівка, автівки, підприємства; у Дніпровському районі загинула людина, 4 осіб поранені. Пошкоджений торгівельний центр та підприємство.

09:20 П'ятеро людей постраждали вночі внаслідок російської атаки КАБами, балістикою й дронами на Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов. Було понад 20 ударів за майже три нічних години — 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 шахедів, пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4172 дрони-камікадзе та здійснили 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Яструбине Сумської області; Харків; Русин Яр, Миколаївка, Родинське, Сухий Яр, Білецьке, Суворове, Покровськ, Шахове Донецької області; Білогір’я, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дві артилерійські системи, пункт управління БпЛА та два інших важливих об’єкти ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав семи авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ, здійснив 326 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка. На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують затримувати переговори на високому рівні між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Путіним на тлі закликів США до проведення зустрічі.

• Російські війська, ймовірно, захопили Новоекономічне (на північний схід від Покровська) і, судячи з усього, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні операції в Покровську в рамках триваючих зусиль Росії з оточення міста.

• Нещодавно російські війська просунулися в Куп'янськ і на північний захід від нього.

• Російське військове командування може обрати принаймні три варіанти дій після майбутнього захоплення Куп'янська.

• Російський Центральний банк вдруге за два місяці знизив ключову процентну ставку – ймовірно, з метою збільшення капіталу, доступного для російської оборонної промислової бази .

• Кремль звільнив першого заступника генерального директора кремлівського інформаційного агентства ТАСС Гусмана, ймовірно, в рамках продовження зусиль з посилення контролю над російськими ЗМІ, що впливають на російсько-азербайджанські відносини.