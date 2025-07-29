1252-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.

Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема:

Тернове — Дніпропетровська область; Костянтинівка, Іванопілля, Маркове, Світле — Донецька область; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Біленьке — Запорізька область; Львове — Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, склад боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 308 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 192 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп оголосив новий термін для президента Росії Путіна, щоб домовитися про припинення війни Росії проти України не пізніше 9 серпня.

• Кремлівські чиновники продовжують позиціонувати Росію як країну, що перебуває в прямому геополітичному протистоянні із Заходом, щоб заручитися внутрішньою підтримкою війни в Україні та майбутньої агресії Росії проти НАТО.

 

29.07.2025

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