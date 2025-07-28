1251-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 19:30) росіяни атакували 331-м засобом повітряного нападу (324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети):

- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. РФ.

- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. РФ.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів, Хмельниччина!

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

- 309 ударних БпЛА – 95%;

- 2 крилаті ракети Х-101 –50%.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей!

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 792 із 896 запущених по Україні БПЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,7% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1000,5% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

130,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки постраждали п’ять людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Усі вони — мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6 по 11 поверхи.

09:35 Російські війська вночі атакували Кропивницький ударними безпілотниками, пожежу ліквідовують, жертв нема, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:30 Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області, внаслідок чого у Юнаківській громаді загинули три жінки, у Середино-Будській громаді поранено чоловіка, повідомила обласна військова адміністрація. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення; у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі; у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5-ти поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок; у Юнаківській громаді пошкоджено пошкоджено рейсовий автобус; у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.

09:25 Внаслідок нічної атаки безпілотників на Нікопольщині постраждали двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Пошкоджений багатоквартирний будинок, заклад освіти, адмінбудівлі, приватні оселі, господарські споруди та лінія електропередачі.

09:20 Російські війська за добу здійснили 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров: 5 авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне; 2 обстріли з РСЗВ – по Камʼянському та Малинівці; 137 артилерійських ударів – по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень. За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка – Харківська область; Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ – Донецька область; Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ – Запорізька область; Львове – Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та одну радіолокаційну станцію противника. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 14 авіаційних ударів – скинув при цьому 31 керовану авіаційну бомбу, здійснив 363 обстріли, з яких шість – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне та в напрямку Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Новодарівка, Піддубне, Мирне, та в напрямку Андріївки-Клевцового, Темирівки й Олександрограда. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед у напрямку Придніпровського. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленого механізованого наступу силами роти.

• Російські війська, здається, частіше використовують броньовані машини в деяких тактичних атаках після зменшення використання бронетехніки з зими 2024-2025 років.

• Кремль підтвердив свою незмінну прихильність до досягнення своїх давніх військових цілей в Україні, які зводяться до повної капітуляції України, що підриває дипломатичну позицію Росії.

• Українські війська нещодавно вбили російського командира в районі Великого Бурлука.