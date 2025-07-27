1250-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

323,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1000,4% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

130,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Пхеньян у серпні 2025 року може відправити додаткові війська до Росії, повідомила південнокорейська розвідка. За посилення російської армії, КНДР отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.

09:30 ЗС РФ вдарили безпілотниками по цивільному підприємству в Київському районі Харкова, яке не працює кілька років, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

09:20 У двох районах Полтавської області внаслідок падіння уламків російських безпілотників пошкоджено будинки та господарчі споруди, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Білогір’я, Оріхів, Щербаки Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Також ворог завдав восьми авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, десять із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки. На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка. На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій. Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог десять разів атакував позиції Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 25 на 26 липня російські війська здійснили комбінований ракетний і безпілотний удар по Україні і, судячи з усього, все частіше використовують ракети в нічних ударах, тоді як навесні і на початку літа 2025 року вони в основному покладалися на безпілотники.

• Росія все частіше націлює свої удари на густонаселені міста в рамках інформаційної війни, щоб послабити рішучість України та підірвати її довгостроковий оборонний потенціал.

• Західні партнери України продовжують надавати їй критично важливу допомогу в галузі протиповітряної оборони та військову допомогу.