Єврокомісія готова виплатити Угорщині  550 млн. євро, щоб ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Раніше Будапешт погрожував накласти вето на антиросійські санкції.

 

 

Європейська комісія (ЄК) планує розморозити близько 550 мільйонів євро субсидій для Угорщини, щоби Будапешт не заблокував затвердження нового пакету санкцій проти Росії, спрямованих передовсім проти експорту російських енергоносіїв. Про це повідомила газета Financial Times (FT) з покликом на обізнані джерела.

 

Євроунія може ухвалити нові санкції лише одностайно. При цьому Угорщина та Словаччина, які залишаються останніми імпортерами російської нафти в Євросоюзі, неодноразово погрожували блокувати нові ініціативи й, зокрема, накласти вето на нові штрафні заходи проти Москви.

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше неодноразово затягував ухвалення санкцій проти Москви, а також погрожував заблокувати рішення та заяви Євроунії. Як зазначає FT, у 2023 році Єврокомісія розморозила близько 10 мільярдів євро субсидій для Угорщини, щоб уникнути вето Будапешта на надання Україні допомоги на суму 50 мільярдів євро.

 

2022 року Брюссель заморозив кошти ЄУ на суму близько 22 мільярдів євро, виділених Угорщині. Причиною стали побоювання з приводу незалежності судової системи в країні, дотримання прав меншин, свободи слова, прав біженців та інших питань.

 

Напередодні Єврокомісія репрезентувала новий, 19-й пакет санкцій щодо Росії. Нові санкції передбачають заборону на імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) з першого січня 2027 року – на рік раніше, ніж планувалося, у рамках нового пакету санкцій проти Москви. Нові обмеження також торкнуться «тіньового флоту» Росії, використання криптовалют, російських та центральноазійських банків, нафтопереробних заводів, а також роботи низки економічних зон, які є митною лазівкою Москви для імпорту товарів подвійного призначення.

20.09.2025

