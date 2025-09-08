Трамп підтвердив готовність посилити санкції проти Росії.

Водночас він заявив, що планує найближчими днями провести розмову з Путіним.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив готовність перейти до другого етапу санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україні. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, жодних подробиць Трамп не навів, лише заявив, відповідаючи на запитання журналістів на військовій базі Ендрюс під Вашінґтоном про ймовірність посилити санкції проти Росії: «Так, я готовий!».

Раніше президент США не виключав запровадження додаткових санкцій проти Росії, а також мит щодо її торгових партнерів у разі, якщо Москва не погодиться на мирне врегулювання. Незабаром після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня Трамп казав, що приблизно через два тижні побачить, якою є позиція Росії, і ухвалить рішення.

Міністр фінансів США Скотт Бессент в неділю, сьомого вересня, заявив в інтерв'ю NBC News, що Сполучені Штати готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують, що це відбудеться одночасно з аналогічними діями партнерів США в Євроунії. Міністр наголосив, що запровадження додаткових вторинних санкцій та мит проти країн, які продовжують купувати російську нафту, може довести економіку Росії до краху.

«Зараз ми беремо участь у перегонах, які мають показати, як довго зможе протриматися українська армія і як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо США і ЄУ втрутяться, введуть додаткові санкції і додаткові мита для країн, що купують російську нафту, російська економіка повністю завалиться, і це змусить Путіна сісти за стіл переговорів», – сказав Бессент

Водночас Дональд Трамп заявив, що планує найближчими днями провести розмову з російським диктатором Путіним. «Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів», – зазначив Трамп, відповідаючи запитання журналістів.

Він додав, що «не у захваті» від ситуації, пов'язаної з Україною. «Я незадоволений ними. Я незадоволений усім, що пов'язано із цією війною. Однак, я вважаю, що це буде врегульовано. Я впевнений, що ми це зробимо», – заявив американський президент.

Президент США також повідомив, що деякі європейські лідери відвідають Білий дім на початку цього тижня, щоб обговорити мирну угоду щодо України. «Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок в індивідуальному порядку, і я думаю, що ми залагодимо це питання», – сказав він.