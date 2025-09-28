Росії не дозволили повернутися до керівних органів ICAO.

Місця в них Москва втратила після повномасштабного вторгнення в Україну.

Росії не вдалося повернутися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (International Civil Aviation Organization – ICAO). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз організації. На виборах, що відбулися в Монреалі в суботу, 27 вересня, в рамках 42 сесії Асамблеї ICAO вона отримала 87 голосів. Для проходження до Ради потрібно 93 голоси.

За кілька днів до голосування Міністр транспорту США Шон Даффі (Sean Duffy) заявив, що Вашінґтон виступає проти кандидатури Росії на виборах. «Москва є найаґресивнішим порушником міжнародних угод та норм. Дії Росії роблять повітряний простір небезпечнішим, а не безпечнішим», – заявив Даффі.

Рада ICAO складається з трьох груп. У першу групу ради, яку становлять держави, що мають найважливіше значення в галузі повітряного транспорту, були обрані Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США. До другої групи, яку формують країни з «найбільшим внеском у забезпечення міжнародної цивільної аеронавігації», увійшли Аргентина, Колумбія, Данія, Єгипет, Індія, Мексика, Нігерія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія та Швейцарія. Вибори до третьої групи – держав, які «забезпечують географічне представництво», – відбудуться 30 вересня.

Рада, до якої входять 36 кран, переобирається кожні три роки на сесії Асамблеї, на яку збираються представники 193 країн-членів організації. Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія, яка традиційно входила до першої групи ради, повністю втратила місця в цьому органі. Окрім того ICAO надала Росії статус країни з проблемами гарантування безпеки польотів. Щодо російської авіаційної галузі було запроваджено жорсткі санкції, зокрема авіакомпаніям РФ заборонили здійснювати польоти над територіями Євроунії та США та закуповувати запчастини для авіалайнерів західного виробництва, таких як Boeing та Airbus.

На сесії, яка проходить у Монреалі, Росія також намагається домовитися про пом'якшення санкцій. Особливо це стосується постачання запасних частин, критично важливих для безпеки польотів.