Росії не дозволили повернутися до керівних органів ICAO.

Місця в них Москва втратила після повномасштабного вторгнення в Україну.

 

 

Росії не вдалося повернутися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (International Civil Aviation Organization – ICAO). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз організації. На виборах, що відбулися в Монреалі в суботу, 27 вересня, в рамках 42 сесії Асамблеї ICAO вона отримала 87 голосів. Для проходження до Ради потрібно 93 голоси.

 

За кілька днів до голосування Міністр транспорту США Шон Даффі (Sean Duffy) заявив, що Вашінґтон виступає проти кандидатури Росії на виборах. «Москва є найаґресивнішим порушником міжнародних угод та норм. Дії Росії роблять повітряний простір небезпечнішим, а не безпечнішим», – заявив Даффі.

 

Рада ICAO складається з трьох груп. У першу групу ради, яку становлять держави, що мають найважливіше значення в галузі повітряного транспорту, були обрані Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США. До другої групи, яку формують країни з «найбільшим внеском у забезпечення міжнародної цивільної аеронавігації», увійшли Аргентина, Колумбія, Данія, Єгипет, Індія, Мексика, Нігерія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія та Швейцарія. Вибори до третьої групи – держав, які «забезпечують географічне представництво», – відбудуться 30 вересня.

 

Рада, до якої входять 36 кран, переобирається кожні три роки на сесії Асамблеї, на яку збираються представники 193 країн-членів організації. Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія, яка традиційно входила до першої групи ради, повністю втратила місця в цьому органі. Окрім того ICAO надала Росії статус країни з проблемами гарантування безпеки польотів. Щодо російської авіаційної галузі було запроваджено жорсткі санкції, зокрема авіакомпаніям РФ заборонили здійснювати польоти над територіями Євроунії та США та закуповувати запчастини для авіалайнерів західного виробництва, таких як Boeing та Airbus.

 

На сесії, яка проходить у Монреалі, Росія також намагається домовитися про пом'якшення санкцій. Особливо це стосується постачання запасних частин, критично важливих для безпеки польотів.

28.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
 Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25 | | Штука
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25 | | Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25 | | Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25 | | У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25 | | Дискурси
Антитеза війні - сад
Юлія Ліннік
Постановники мислять театр як спільний простір і прагнуть зробити його більш відкритим. Саме тому у виставі з’явилася жестова мова як спосіб не лише розширити можливості глядачів, а й наблизити втілення ідеї справді доступної реальності.
26.09.25 | | Штука
Квадрієнале сценографії: виставка Мирона Кипріяна
У межах ІІІ Львівського квадрієнале сценографії відбудеться презентація спецвипуску театрознавчого часопису «Просценіум», присвяченого мистецтву сценографії, та відкриття експозиції «СценоГраф», присвяченої творчості художника Мирона Кипріяна.
25.09.25 | | Штука
«Гіперреальність» на відкритті «Контрастів»
26 вересня стартує фестиваль «Контрасти». Програма-відкриття під назвою «Гіперреальність» представить світові прем’єри двох українських композиторів та українську прем’єру твору класика польської сучасної музики.
25.09.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.