Литовська поліція викрила терористичну групу, пов’язану з російськими спецслужбами.

Група готувала теракти в різних країнах Європи.

Генеральна прокуратура та Кримінальна поліція Литви розкрили організовану групу, яка планувала теракти у кількох європейських країнах. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на дані слідства. Координацією терактів займалися громадяни Росії, які мають зв'язки з військовою розвідкою Росії.

За даними слідства, 19 липня 2024 року громадянин Литви Александрас Шурановас 1973 року народження разом зі спільниками скористався міжнародними службами доставки, щоб відправити з Вільнюса до країн Європи чотири посилки зі саморобними бомбами.

Дві посилки були відправлені до Великої Британії вантажними літаками DHL, дві інші – до Польщі вантажними фурами DPD. У посилках були масажні подушки, в яких були сховані вибухові пристрої, керовані електронними таймерами. Вибухівку було забезпечено електронними годинниковими механізмами. Як вибухова речовина використовувався терміт. Крім того, у посилках були тюбики з-під засобів гігієни та косметики, до яких додали суміші горючих речовин для посилення запального ефекту.

Слідчі вилучили також інші вибухові речовини, заховані у консервних банках та оснащені детонаторами. За їхньою оцінкою, загальна потужність вилучених зарядів перевищувала шість кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Розслідування цієї справи спільно проводили правоохоронні органи таких країн: Литви, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Латвії, Естонії, США та Канади. У ході розслідування з'ясували, що злочини організували та координували громадяни Росії, пов'язані зі спецслужбами РФ.

Серед підозрюваних – громадянин України Данило Громов, який використовує документи росіянина Ярослава Михайлова, та Томас Довган Стабачинскас, який має подвійне громадянство Литви та Росії. Усього звинувачення висунуто 15 громадянам Литви, Росії, Латвії, Естонії та України. За даними слідства, вони діяли за умов суворої конспірації, розподіляючи завдання між різними виконавцями. Для зв'язку використовувався месенджер Telegram, а розрахунки велися у криптовалюті. Наразі правоохоронці не повідомили, чи всі вони затримані.

Справа кваліфікована за статтями литовського кримінального кодексу «Створення та діяльність терористичної групи» та «Терористичний акт». Фігурантам загрожує від п'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.