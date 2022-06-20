Росія ставить ультиматум і відкрито погрожує Литві.

Кремль вимагає, аби Литва негайно скасувала заборону на транзит вантажного транспорту до Калінінградської області.

Міністерство закордонних справ Росії назвало рішення влади Литви скасувати транзит вантажного транспорту до Калінінградської області «відкрито ворожим» і таким, що порушує міжнародно-правові зобов'язання. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

Голову литовської дипмісії в Москві Вірґінію Умбрасене (Virginija Umbrasiene) 20 червня викликано до МЗС РФ, де їй було заявлено рішучий протест і висунуто вимогу «негайного скасування рестрикцій».

«Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії зі захисту своїх національних інтересів», – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis), своєю чергою, заявив, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росії та Калінінградською областю РФ через Литву – це не рішення Литви, а санкції Європейської Унії щодо Росії.

«По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які набули чинності з 17 червня, а санкції нині застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня, – це сталь та інша продукція, виготовлена ​​із залізної руди, яка більше не імпортуватиметься через Литву, це здійснюється в консультаціях з Європейською комісією та відповідно до її постанов», – заявив Ландсберґіс у понеділок, 20 червня, перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄУ в Люксембурзі.

Литовська залізнична компанія LTG Cargo оголосила про припинення з опівночі 18 червня транзиту товарів, які потрапляють під європейські санкції, що прямують до Калінінградської області через територію Литви.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40 до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

Своєю чергою, голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва Андрєй Клішас заявив, що йдеться про «спробу встановлення фактичної блокади» Калінінградської області, що може стати «підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій з боку Росії».

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков також назвав заборону транзиту «елементом блокади». «Це рішення справді безпрецедентне, це є порушенням усього і вся. Ми розуміємо, що це пов'язано із відповідним рішенням Європейської Унії поширити дію санкцій на транзит. Це теж вважаємо незаконним», – заявив він.