Литва відкинула можливість компромісу з Росією щодо транзиту до Калінінграда.

Напередодні з’явилася інформації, що нібито у Єврокомісії розробили документ, який дозволяє перевозити санкційні вантажі через територію Євроунії з реґіонів Росії до Калінінградського анклаву.

 

 

Литва відмовилася виконувати ультиматум Росії щодо транзиту до Калінінграда та йти на будь-які поступки Кремлю. Президент країни Ґітанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявив, що країна має дотримуватися санкцій Європейської Унії щодо Росії і не піде на компроміс щодо обмеження транзиту товарів до Калінінградської області. Про повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на пост литовського президента у Facebook.

 

«Обговорював цю тему в Брюсселі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄУ. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що перевозяться через її територію, і про жодні “коридори”, як і про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля, не може бути й мови», — заявив Ґітанас Науседа.

 

Заява литовського президента була спричинена появою інформації, що нібито у Єврокомісії розробили документ, який дозволяє перевозити підсанкційні вантажі через територію Євроунії з реґіонів Росії до Калінінградської області.

 

Нагадаємо, що з 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги, а з 21 червня і вантажний транспорт з Росії з товарами, які потрапили під санкції Євроунії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40 до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

 

Голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва Андрєй Клішас заявив, що йдеться про «спробу встановлення фактичної блокади» Калінінградської області, що може стати «підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій з боку Росії».

 

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков також назвав заборону транзиту «елементом блокади». «Це рішення справді безпрецедентне, це є порушенням усього і вся. Ми розуміємо, що це пов'язано із відповідним рішенням Європейської Унії поширити дію санкцій на транзит. Це теж вважаємо незаконним», – заявив він.

25.06.2022

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