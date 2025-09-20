Єврокомісія узгодила новий пакет санкцій проти Росії.

Він торкнеться енергетики, банків і криптовалют.

Європейська Комісія репрезентувала новий, 19-й пакет антиросійських санкцій, спрямованих на підрив спроможності Росії продовжувати війну проти України та змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Пакет передбачає обмежувальні заходи щодо енергетичного та банківського секторів, а також сфери криптовалют. Про це повідомив телеканал Euronews.

Пропозиція, подана в п'ятницю, 19 вересня, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, націлена на банки, енергетичний сектор, зокрема компанії «Газпром Нефть» та «Роснефть», 118 танкерів «тіньового флоту» і, вперше, на криптовалютні платформи, які Москва використовує для проведення транзакцій на світовому фінансовому ринку в обхід обмежень.

Як повідомила президентка Єврокомісії, новий пакет санкцій передовсім торкнеться імпорту російського ЗПГ. Верховна представниця ЄУ з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас уточнила, що термін остаточної відмови Євроунії від російського ЗПГ вирішено пересунути на рік раніше запланованого – на 1 січня 2027 року.

«Ми йдемо і проти тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту в обхід санкцій. Ми націлюємося на нафтопереробні заводи, трейдерів, нафтохімічні компанії у третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки нафтові доходи Росії у Європі знизилися на 90%. Тепер ми остаточно перегортаємо цю сторінку», – заявила фон дер Ляєн.