120-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:09 Президент Європейської ради Шарль Мішель певен, що лідери ЄС ухвалять позитивне рішення про надання Україні статусу країни-кандидата. Про це він заявив сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі голів держав та урядів ЄС перед самітом Унії, повідомляє "Укрінформ". "Це - вирішальний момент для Європейського Союзу. Це - геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я переконаний що сьогодні ми надамо статус країни-кандидата України і Молдови та висловимо чітку та потужну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови", - наголосив Мішель.

12:50 Український волонтер Сергій Притула повідомив, що після оголошення збірки на три "Байрактари" за добу вдалося зібраии грошей на два турецьких TB2. "Добу тому, о 9:00, ми розпочали збір коштів в рамках проекту «Народний Байрактар». Розуміючи, на який захмарний бюджет ми замахнулись. Але й усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ. Минула доба… Станом на 9:00 23.06 ви задонатили… 296 000 000 грн!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і маємо сумарно 366 000 000 грн! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!", - похвалився Сергій.

12:16 На Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних сил іще 21 травня на шляху до цілі. "Нагадуємо, що уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети важить 400 кілограмів. При виявленні подібних "подарунків" одразу сповіщайте органи влади, поліцію чи військових", – застеріг Генштабу ЗСУ.

11:58 Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, покликаючись на дані розвідки, що в найближчі місяці просування російських військ зупиниться, адже армія РФ вичерпає свої ресурси. "І тоді ми мали би допомогти українцям розвинути динаміку в протилежному напрямку. Я говоритиму про це на саміті G7... І щойно українці опиняться у становищі, щоб розпочати контрнаступ, це мусить бути підтриманим. Із оснащенням, котрого вони вимагають від нас", – сказав Джонсон у інтерв'ю журналістам групи медій. Відповідаючи на питання, як би могла виглядати перемога України (або поразка Путіна), Джонсон сказав: "Що ми принаймні відновимо статус-кво, котрий був до 24 лютого, і що російські війська відійдуть із територій, на які вони вдерлися", – цитує Reuters.

11:43 На Сумщині росіяни обстріляли чотири райони. Зафіксовано майже сотня ударів артилерії з боку РФ, ідеться у зведеній інформації від військово-цивільних адміністрацій. Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпаса із безпілотника. Внаслідок артобстрілів пошкоджено інфраструктуру сіл Сумського та Конотопського районів, зокрема житлові будинки, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірну башту, електромережі, фермерське господарств. Вчора пізно ввечері під час патрулювання на міні підірвались поліціянти – п'ятеро травмованих, один загиблий.

11:25 Коментуючи інформацію про вчорашні бої на вулицях Херсона, заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчергове закликала дочекатися офіційної інформації від Генерального Штабу:

"Так, під час війни військова інформація свідомо подається з запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлено військовою доцільністю під час проведення операцій та заходами безпеки. Інформація про звільнення чи втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Так буває, що маленька дитина, через неможливість усвідомити наслідки, може задушити у щирих міцних обіймах кошенятко чи іншу тваринку. Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше, що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уяву лише про фрагмент."

10:51 Супутники НАТО зазнимкували пожежу на "вежах Бойка" після удару ЗСУ.

10:46 Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що найближчий опалювальний сезон буде надскладним, і оселі опалюватимуться слабше, ніж звикле. Про це Чернишов написав на своїй сторінці у Facebook. "Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне - ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання... Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму - залежить від кожного із нас", - написав Чернишов.

10:10 Росіяни обстріляли Криворізький район; поранено двох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко. "Ворог шість разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси", - повідомив Резніченко.

09:59 Збройні Сили України знищили на острові Зміїний ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", повідомляє оперативне командування "Південь". Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пояснив, що військова операція Збройних сил України на острові Зміїний ставить за мету повне звільнення острова від російських окупантів, оскільки контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.

09:39 Погасили пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, яку гасили 108 годин після ракетного удару Росії ввечері 18 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

09:36 Траса Лисичанськ–Бахмут непроїзна, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, додавши "користуємося іншими сполученнями". Він підтвердив, що "відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом. Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сіверськодонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сіверськодонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту»"

09:30 Аналіз ситуації від американського Інституту вивчення війни:

– Російські війська продовжують наступ південніше Лисичанська і, ймовірно, найближчими днями дійдуть до міста, хоча навряд чи швидко візьмуть під свій контроль район Сіверськодонецька та Лисичанська.

– Російські війська продовжили наступальні дії у напрямі Слов'янська і досягли незначних успіхів.

– Російські сили активізували зусилля щодо перекриття українських комунікацій уздовж траси Т1302 Бахмут–Лисичанськ.

– На південному напрямку росіяни зосередилися на обороні і, можливо, досягли незначних успіхів у Миколаївській області.

– Російська влада продовжує заходи щодо економічної інтеграції окупованих територій.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб, танків – 1504 (+8) од., бойових броньованих машин – 3632 (+18) од., артилерійських систем – 756 (+4) од., РСЗВ – 240 (+1) од., засобів ППО – 99 (+1) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 183 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од., автомобільної техніки – 2543 (+6) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 60 (+1) од., крилатих ракет – 137 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

45,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

26,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,5% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

13,3% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

16,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,1% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 км до південних околиць Лисичанська.

Деякі українські частини відійшли, ймовірно, щоб не потрапити в оточення. Покращені позиції Росії в цьому секторі, можливо, є результатом нещодавнього посилення підрозділів і великої концентрації вогню.

Цим повзучим просуванням до околиць забудованої території російські війська тиснуть на Лисичансько-Сіверськодонецький мішок. Однак їхні зусилля досягти глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в глухому куті.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, у період 22 червня – 1 липня 2022 року у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил російської федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області. На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне. На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку. На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів. На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець. На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу. На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій. На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій. Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” (сумарний залп – до 40 ракет). Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

08:01 Можна сподіватися на звільнення у найближчий час більш-менш значимої кількості наших полонених захисників із "Азовсталі", повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону: "Про долю майже усіх (українських військовополонених, – ред.) нам чітко відомо. Ми займаємося визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома... Мова йде про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз. Буде кілька етапів. Невеликі обміни йдуть постійно. Щодо рядового складу набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше".