1348-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1094 російських атак (позаминулого тижня – 1105), при цьому знищено 6780 російських військових (позаминулого – 7370): у середньому 6,2 за атаку (позаминулого – 6,1).

12:30 Росіяни знову завдавали ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині, повідомили в Міністерстві енергетики.

11:50 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1079 кореговані авіаційні бомби, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 1094), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:20 Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях - уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил. Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

11:00 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали двоє людей та одна загинула, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

10:40 Вночі (з 19:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської обл., 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 50 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (85%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1151 із 1364 запущених по Україні БпЛА (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,2% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

135,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1106,4% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

136,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

88,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Російські війська в ніч на неділю атакували безпілотниками Одеську область, загинули дві людини та троє постраждали, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:25 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 13 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу в с. Подоли Курилівської громади загинула людина.

09:20 Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 18 населених пунктах Запорізької області, постраждали троє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гуляйполе, Нечаївка, Малинівка, Степове Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 184 обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка. На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Новомиколаївка. На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Щербаки та Кам’янське. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська посилюють наступальні операції в Покровську та його околицях з метою захоплення міста.

• 31 жовтня українські війська провели операцію з повітряного десантування на захід від Покровська.

• Близький бій, міська місцевість та погодні умови впливають на війну безпілотників України та Росії, а також на тактику проникнення російських військ у Покровськ та його околиці.

• В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські війська завдали удару по російській нафтовій інфраструктурі в Московській області.

• Польські винищувачі втретє за три дні перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, а німецькі офіційні особи повідомили про вторгнення невідомого безпілотника поблизу аеропорту Берлін-Бранденбурґ.

• Російська влада продовжує боротися з російськими соціальними мережами, які поширюють інсайдерську інформацію про Кремль і російські служби безпеки.