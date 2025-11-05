1351-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Близько 10 тисяч військовослужбовців Північної Кореї розгорнуті поблизу російсько-українського кордону, повідомила національна розвідувальна служба країни. З вересня КНДР відправила до Росії близько 5 тисяч військових-будівельників, які поетапно перекидаються для робіт із так званого "відновлення інфраструктури". Розвідка фіксує ознаки підготовки до подальшого розгортання особового складу. В обмін на війська та будівельників Північна Корея отримує від Росії фінансову допомогу, продовольство, енергоносії та доступ до передових військових технологій.

09:25 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 978 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Землянка Сумської області; Тарасівка Чернігівської області; Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області; Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Недавні успіхи Росії в районі Покровська є кульмінацією 21-місячної кампанії з захоплення міста та п'ятимісячних цілеспрямованих зусиль з ізоляції поля бою авіацією з метою послаблення оборонних можливостей України.

• Російським військам знадобилося 21 місяць, щоб досягти нинішнього стану бойового простору в напрямку Покровська.

• Російські війська почали досягати часткових результатів ізоляції поля бою авіацією проти українських наземних ліній комунікацій у напрямку Покровська в липні 2025 року, після чого російські війська фактично позбавили українські війська можливості використовувати Покровськ як логістичний центр.

• Однак ці російські зусилля з перекриття ізоляції поля бою авіацією не виявилися настільки ефективними на всій лінії фронту і не обов'язково можуть бути застосовані в інших частинах театру військових дій.

• Російські війська продовжують просування через Покровськ, а українські війська продовжують оборонні дії в напрямку Покровська.

• 4 листопада президент Росії Путін підписав два закони, які, ймовірно, мають на меті полегшити використання неактивного резерву Росії в тривалій війні в Україні та можливій війні проти НАТО, а також використання активного резерву в бойових діях в Україні.

• Російські війська продовжують вчиняти військові злочини проти українських цивільних осіб.