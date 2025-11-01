1347-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:50 Канада достроково виділить 10 мільйонів доларів на ремонт критичної енергетичної інфраструктури в Україні, повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд. Як зазначається, виплата стане останнім внеском Оттави до Фонду енергетичної підтримки держави із 70 мільйонів доларів.

14:15 Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС після санкцій США проти "Лукойлу", пише БТА. Зазначається, що заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, спрямованим на уникнення зловживань на ринку. Обмеження стосуються нафтопродуктів, щодо яких існує ризик штучного підвищення цін.

13:40 Міністри енергетики країн G7 засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили наміри допомагати Києву у її відновленні.

13:05 Берлінський аеропорт був змушений тимчасово призупинити польоти через появу дрона в повітряному просторі, пише Bild. Поліція підтвердила, що очевидці та екіпаж патрульного автомобіля бачили дрон неподалік аеропорту. Після цього він зник із поля зору.

12:30 Новий уряд Молдови на чолі з прем'єр-міністром Александру Мунтяну склав присягу. Зазначається, що раніше новий уряд отримав підтримку 55 депутатів парламенту. Мунтяну є проєвропейським економістом, який раніше не займав державних посад – до призначення він понад двадцять років працював за кордоном у фінансовому секторі та заснував власну інвестиційну компанію.

11:55 Польські винищувачі втретє за тиждень перехопили російський розвідник над Балтійським морем, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Зазначається, що російський Іл-20 рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні.

11:20 Спецпідрозділи та авіація Головного управління розвідки МОУ розпочали складну десантну операцію у Покровську, пише Суспільне з посиланням на джерела. Штурмовики воєнної розвідки увійшли до районів міста, які російське командування вважало контрольованими. Зазначається, що ці райони вважаються стратегічно важливими для української логістики.

10:45 Українська зовнішня розвідка встановила конкретні адреси місцезнаходження українських дітей, викрадених Росією, заявив Зеленський. За словами президента, перший список, що налічує понад 300 імен та адрес, буде переданий міжнародним партнерам.

10:10 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 223 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 140 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 206 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів 92% на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1174 із 1386 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,2% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

135,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1105,6% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

136,8% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

88,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 31 жовтня 2025 року виведено виведено з ладу три нитки надважливого військового об’єкта РФ – нафтопродуктопроводу "Кольцевой", який забезпечував російську армію ресурсами для ведення війни проти України.

09:30 На Сумщині за минулу добу зафіксовано 82 обстріли по 31 населеному пункту у 13 громадах області, семеро цивільних звернулися по медичну допомогу, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:25 Протягом останньої доби російські окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, поранено одну людину, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:20 Внаслідок ракетного удару по Миколаєву є поранені, всі необхідні служби працюють, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4160 обстрілів, зокрема 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5404 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Залізничне, Солодке, Зелений Гай, Рівнопілля, Яблукове Запорізької області; Микільське Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб та три інші важливі об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 26 керованих авіабомб, здійснив 171 обстріл, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі Вовчанська та у напрямках Вовчанських Хуторів, Дворічанського й Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Петропавлівки, Піщаного та в бік Новоплатонівки, Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман. На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в бік Гришиного. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення — противник намагався просунутися у районах Новоандріївки та Кам’янського. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 900 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 349 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська незначно просунулися вперед під час останніх контрнаступів на північ від Покровська, тоді як російські війська продовжують проникати в Покровськ і на схід від Мирного (на схід від Покровська).

• 31 жовтня Пентагон схвалив надання Україні ракет «Томагавк», але остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.

• Росія і Білорусь продовжують погрожувати Європі майбутнім розміщенням ракет «Орешник» у Білорусі.

• Україна продовжує завдавати удари з використанням безпілотників і ракет великої дальності по російській протиповітряній обороні та енергетичній інфраструктурі.

• З серпня 2025 року російські війська неодноразово завдавали удари по Україні з використанням крилатих ракет 9М729 «Новатор» з наземного пуску, що, очевидно, є порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

• Німецький суд засудив кількох громадян за змову з метою вчинення актів саботажу в Німеччині на користь Росії, а литовські власті закрили аеропорт Вільнюса через збільшення кількості повітряних вторгнень з білоруського повітряного простору.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов нещодавно призначив колишнього першого заступника міністра торгівлі та промисловості Осмакова заступником міністра оборони.