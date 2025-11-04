1350-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:30 Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі дрони, які будуть помічені над військовими авіабазами, повідомив начальник бельгійського генерального штабу Фредерік Вансіна. Він зазначив, що програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами і що відповідний план буде незабаром представлений уряду.

13:55 Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів", заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

13:20 Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу, повідомив Зеленський. За словами президента, енергетика наразі – перший пріоритет для влади.

12:45 Міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл наполягає на повному припиненні імпорту сталі з Росії.

"Сталеві сляби, які виробляються в Росії і переробляються в Європейському Союзі, як і раніше, не підпадають під санкції. Неможливо пояснити працівникам нашої сталевої промисловості, що Європа все ще залишає ринок відкритим для Путіна".

12:10 У Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори, заявив президент Сербії Александар Вучич на тлі протестів після обвалу навісу на залізничному вокзалі рік тому.

11:35 Зеленський вчора провів зустріч з делегацією НАТО та послом США у НАТО Метью Вітакером, повідомляє пресслужба президента. Зазначається, що під час зустрічі представники України та НАТО детально обговорили можливості для зміцнення захисту української енергетики перед початком зими: закупівлю додаткових систем ППО, ракет до них, а також посилення бойової авіації України.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 07:30 воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

10:25 Вночі (з 20:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., шістьма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл., а також 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (71%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1206 із 1402 запущених по Україні БпЛА (разом – 76%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,5% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

135,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1109,2% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

136,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі російські війська вдарили по енергетичному обʼєкту в Одеській області, що призвело до серйозних пошкоджень, повідомили в ДТЕК.

09:40 Вночі Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів по енергетичній та портовій інфраструктурі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:30 Впродовж останньої доби російські війська завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області, повідомили в ГУР:

"Точаться запеклі бої з російськими окупантами. Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Вчора противник завдав п’яти ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстрілів, зокрема 111 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Костянтинівка, Дружківка Донецької області; Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка Дніпропетровської області; Малинівка, Червоне, Малокатеринівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління БпЛА та п’ять артилерійських систем ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 159 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставків, Коров'його Яру. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівське, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед у районі населеного пункту Охотниче. На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога, в районах Степногірська та Степового. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожих штурми у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 840 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, одну бойову броньовану машину, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 425 безпілотних літальних апаратів, 93 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують наступати в напрямку Покровська і, судячи з усього, все більш упевнено діють у самому Покровську.

• Українські війська продовжують оборонні дії та контрнаступ у напрямку Покровська.

• Українські війська звільнили значну частину території, захопленої росіянами в напрямку Добропілля на східному фланзі Покровська.

• Зусилля України з відрізання російського виступу на схід від Добропілля, ймовірно, мають тактичний вплив на спроби Росії оточити українців поблизу Покровська.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв підтвердив мету Кремля взяти під контроль всю Україну.

• Європейські союзники надали Україні ракети великої дальності та системи протиповітряної оборони.

• Німецька влада повідомила про нові випадки виявлення невідомих безпілотників поблизу німецьких аеропортів.