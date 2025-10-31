1346-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Після оголошення Сполученими Штатами про скорочення чисельності свого військового контингенту в Румунії інші держави-члени НАТО відправлять до країни свої війська та обладнання, повідомила румунська міністерка закордонних справ Оана Цою.

14:35 Українські спецслужби знищили ракету "Орешник" на території Росії позаминулого літа, заявив Зеленський.

14:00 Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що на зустрічі з Трампом він хоче пояснити, чому Угорщина залежить від російських енергоносіїв. За словами прем’єра, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то вона залежить від наземних маршрутів, якими енергоносії можуть надходити в країну.

13:25 Індія поновила імпорт російської нафти після санкцій США, пише Reuters. Зазначається, що індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp придбав російську нафту для переробки з доставкою у грудні.

12:50 США скасували зустріч Трампа з Путіним у Будапешті через вимоги Росії до України, пише Financial Times з посиланням на джерела. Як зазначає видання, серед вимог Росії – територіальні поступки з боку України, значне скорочення кількості Збройних сил України та гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

12:15 4 листопада в Мадриді відбудеться "секретна і закрита" зустріч країн "коаліції рішучих", пише El Mundo з посиланням на джерела. Зазначається, що у зустрічі для обговорення подальшої допомоги Україні візьмуть участь представники 35 країн.

11:40 Швейцарія приєдналась до низки додаткових санкційних заходів проти Росії та Білорусі, передбачених 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу, повідомили у Федеральній раді Швейцарії.

11:05 Внаслідок дронових атак на енергооб’єкти на ранок є нові знеструмлення у кількох областях, повідомили в Укренерго. Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему цього місяця, в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 06:30 воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина змін – вимушене застосування заходів обмеження в усіх областях.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – більший обсяг застосування заходів обмеження споживання.

10:25 Вночі (з 19:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (74%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1018 із 1225 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

135,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1105,3% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

136,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

88,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини, є пошкодження, повідомила Укрзалізниця.

09:35 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

09:25 Внаслідок російської атаки безпілотником по житловому сектору та інфраструктурі на Сумщині постраждали одинадцять людей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів.

09:20 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 19 населених пунктах Запорізької області, постраждали 29 людей та троє загинули, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 132 боєзіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Великий Бурлук, Підсереднє Харківської області; Костянтинівка, Миколаївка Донецької області; Залізничне, Новоуспенівське, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, здійснив 200 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр. На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили одну атаку у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Успенівка. На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення – противник намагався просунутися у районі Лобкового. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки ворога. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 970 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 648 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 37 ракет, 118 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп закликав Сполучені Штати відновити випробування ядерної зброї США, ймовірно, у відповідь на гучні заяви президента Росії Путіна про нещодавні випробування російської ядерної зброї.

• Міністерство оборони Росії оголосило про одностороннє мікроперемир'я поблизу Куп'янська та Покровська, але не надало чіткої інформації про терміни його дії.

• Українські військові джерела продовжують надавати детальну інформацію про складну ситуацію в Покровському котлі.

• Кремль активує плани щодо використання активних резервістів для захисту інфраструктури в тилу Росії.

• Російські війська провели серію масштабних ракетних і безпілотних ударів (понад 700 ракет і БПЛА) по Україні в ніч з 29 на 30 жовтня.

• Польські винищувачі вдруге за три дні перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем.