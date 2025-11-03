1349-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:35 Білорусь заборонила рух на своїй території вантажівкам і тракторам з литовськими та польськими номерами, пише "Радіо Свобода". Зазначається, що запроваджені обмеження діятимуть до 31 грудня 2027 року.

15:00 Велика Британія передала Україні партію ракет Storm Shadow, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначає агентство, ці ракети відправили перед зимовими місяцями, адже британська влада стурбована тим, що російські війська збільшують удари по Україні.

14:25 Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти в грудні поточного року, водночас вирішивши призупинити його зростання в першому кварталі 2026 року, пише Reuters з посиланням на джерела.

13:50 На річці Нарва помітили російський прикордонний катер під прапором приватної військової компанії "Вагнер", повідомили у міністерстві закордонних справ Естонії.

13:15 У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України вкотре уразили російський Саратовський нафтопереробний завод, повідомили у Генштабі ЗСУ.

12:40 Наразі в усіх регіонах Україні скасовані графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств, повідомили у Міністерстві енергетики. Зазначається, що відновлення обмежень можливе на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00.

12:05 Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання Україні ракет Tomahawk.

11:30 Президент Сербії Александар Вучич запропонував Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси. На уточнювальне запитання, чи можна було б ці боєприпаси використовувати в Україні, Вучич заявив, що "покупці можуть робити з ними все, що завгодно".

10:55 Трамп не буде обговорювати російські активи як інструмент у перемовинах з Росією щодо війни проти України.

"Я цього не роблю. Я думаю, що Європа і Росія ведуть переговори. Я не беру участі в цих переговорах".

10:20 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл., чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (33%) та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1206 із 1402 запущених по Україні БпЛА (разом – 76%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

331,3% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

135,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1107,0% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

136,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

88,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Одна людина постраждала та пошкоджено підприємство внаслідок російського ракетного удару по місту Дніпро вранці, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

09:40 Внаслідок російської нічної атаки ударними дронами в Тростянецькій громаді загинула людина, троє постраждало, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:35 Внаслідок нічної атаки російських ударних БпЛА в Миколаївській області пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

09:25 Один мирний житель Херсонської області загинув і вісім були поранені внаслідок російських атак, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Борова, Циркуни Харківської області; Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області; Садове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська. На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки. На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1160 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної й дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують посилювати наступальні операції в Покровську та його околицях, щоб захопити місто і розгромити український плацдарм. Останнім часом як українські, так і російські війська досягли тактичних успіхів у районі Покровська.

• Російські війська, ймовірно, відклали на другий план наступальні операції в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирного.

• Російська тактика наступу в напрямку Покровська призводить до високих втрат.

• Вночі з 1 на 2 листопада українські війська завдали удару по нафтовій та електричній інфраструктурі в Росії.

• Бельгійські офіційні особи повідомили про вторгнення невідомих безпілотників поблизу авіабази Кляйне-Брогель у Бельгії з 31 жовтня по 2 листопада.

• Російська влада продовжила спроби закрити російське джерело інсайдерської інформації ВЧК-ОГПУ в рамках боротьби з джерелами в соціальних мережах, які поширюють інсайдерську інформацію про Кремль і російські служби безпеки.