92-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:19 Росіяни обстрілюють Харків. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок обстрілів семеро осіб постраждало, а четверо загинуло.

14:45 Радник із Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв примусову російську паспортизацію із видачею перепусток у концтабір. "Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні – символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт – мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток у РФ-концтабір?" – прокоментував Подоляк у twitter.

14:19 Архієрейський собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних автокефальних Церков із проханням осудити духовні злочини російського патріарха Кірілла і позбавити його престолу. Про це повідомив митрополит Київський Епіфаній. З його слів, архієрейський собор засудив ідеологію "русского міра", яка через Московський патріархат поширюється "вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все". "Не є секретом, що патріарх Кірілл є одним із творців ідеології "русского міра", її пропагандистом і популяризатором. Сама ця ідеологія, на моє переконання, підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським собором 1872 року. Відповідно, Кірілл Гундяєв як співтворець і пропагандист "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння", – наголосив Епіфаній. Глава ПЦУ упевнений, що тримати чашу з Євхаристією та пастирський жезл не може той, чиї руки в крові.

13:54 Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Владіміра Путіна негайно вивести війська з України. "Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії", – заявив Штайнмаєр. Він закликав Путіна вступити у "прямі та серйозні перемовини з Президентом Зеленським".

13:20 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не зволікати із наданням озброєнь Україні. "Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка. Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", – написав Залужний у telegram.

12:46 Соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить про те, що 92% українців погано ставляться до Росії і лише 2% – добре. Зокрема, на півдні до Росії недобре ставляться 95%, на заході – 93%, на півдні – 90%, на сході – 85%. У рамках дослідження соціологи також опитали респондентів зі свого лютневого омнібусу, проведеного перед російським вторгненням, – 80% респондентів, котрі раніше мали добре ставлення до РФ, тепер ставляться до неї погано.

12:08 Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін перебуває із візитом в Україні. У четвер вона відвідала Бучу та Ірпінь.

11:47 Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді колишньому народному депутатові, депутатові Запорізької обласної ради Євгенові Балицькому. СБУ називає його "гауляйтером" на тимчасово окупованій частині Запорізької області. "Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області». Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати «громадські загони», які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності", – повідомили у СБУ.

11:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 29 600 (+150) осіб, танків – 1315 (+10) од., бойових броньованих машин – 3235 (+22) од., артилерійських систем – 617 (+11) од., РСЗВ – 201 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 206 (+1) од., гелікоптерів – 170 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) од., автомобільної техніки – 2225 (+8) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 47 (+3) од., крилатих ракет – 114 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

110% танків (з них 4,3% за минулий тиждень),

112% бойових броньованих машин (з них 5,0% за минулий тиждень),

86% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

39% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 0,6% за минулий тиждень),

71% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

11:27 25 травня з України виїхало майже 35 тис. осіб, натомість число людей, які прибули до країни, зросла до 40 тис. Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 16 днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 120 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни, пише "Інтерфакс-Україна".

11:09 У четвер уранці росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко, одне з промислових підприємств зазнало серйозних руйнувань. Із "Ураганів" обстріляли Широківську та Апостолівську громади. "Людей не зачепило. Апостолове частково без світла", – прокоментував голова ОВА. З його слів, ціла ніч "була суцільною повітряною тривогою".

10:51 Росіяни намагаються закріпитися у районі Сіверськодонецька, повідомив голова луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Минулої доби обласний центр і сусідня Новозванівка витримали декілька авіаційних ударів. Лисичанськ зазнав потужних і довготривалих артилерійських обстрілів. У селі Устинівка, розташованому поруч, був штурм. Є загиблі серед цивільних.

10:36 Росія будує на українському півдні вже третю лінію оборони. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький виданню "Крим.Реалії". "Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. Саме ці військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати та утримувати ці території", – сказав Скібіцький.

10:17 Росіяни привезли у Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, повідомила Запорізька обласна військово-цивільна адміністрація. Їх розконсервували після багаторічного простоювання у РФ. У Кирилівку привезли 30 панцеромобілів.

09:42 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії присвяченій провалам повітряно-десантних сил Росії:

• Повітряно-десантні сили Росії були активно задіяні в кількох помітних тактичних провалах з початку російського вторгнення. Серед них – спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля в березні, наступ на Ізюмському напрямку, що застопорився у квітні, а також недавня невдала переправа через річку Сіверський Донець.

• Російська доктрина передбачає залучення ПДВ до найскладніших операцій. Десантні війська чисельністю 45 тисяч осіб складаються здебільшого з професійних контрактників. Десантники мають елітний статус і отримують вищу оплату. В Україні російських десантників залучали до місій, які краще підходили для важкої броньованої піхоти, тому ці підрозділи зазнали тяжких втрат під час кампанії.

• Неоднозначні результати десантників, мабуть, відбивають стратегічно неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі.

• Неправильне використання ПДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили за минулі 15 років призвели до дисбалансу у структурі армії.

• Нездатність передбачати український опір та недбалість російських командирів призвели до значних втрат серед багатьох елітних підрозділів російських військ.

08:51 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин збройних сил республіки білорусь проводяться командно-штабні та мобілізаційні тренування. Зберігається імовірність ракетних і авіаційних ударів з території цієї країни. Триває ліквідація наслідків дислокації на території республіки білорусь підрозділів збройних сил російської федерації, що залучались до ведення бойових дій на території України. Проводяться заходи із попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, які могли бути втрачені російськими підрозділами. На Сіверському напрямку ворог здійснює заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. У прикордонних районах зазначених російських областей продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози до 8 червня поточного року. Ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та ствольної артилерії райони населених пунктів Бачівськ і Краснопілля Сумської області та населеного пункту Заріччя Чернігівської області. На Слобожанському напрямку противник здійснює систематичний вогневий вплив високої інтенсивності по районах зосередження наших військ. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Тернова та Черкаські Тишки. Ворог намагається покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок. На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону. Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав. На Бахмутському напрямку бойові дії тривають. Противник безуспішно здійснив спроби наступу в районах Комишувахи, Липового і Нагірного. На Авдіївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків, успіху не мали. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив спробу наступу в районі населеного пункту Золота Нива, з втратами відійшов. На Запорізькому напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янка. На Миколаївському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Таврійське, успіху не мав. На Криворізькому напрямку російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка. Обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки і Добрянки. Противник продовжив інженерне обладнання позицій в районах населених пунктів Чорнобаївка, Правдине, Зоря. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито десять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили п’ять БпЛА типу “Орлан-10”. Ударна авіація Повітряних cил Збройних Сил України завдала удару по позиціях противника – знищено особовий склад та до десяти одиниць легкоброньованої техніки. Наші винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

00:13 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що росіяни проводять "жорсткий наступ" на Донбасі. "Збройні Сили України, наша розвідка і усі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на сході... Подекуди ворог сильно переважає технікою, кількістю солдатів", – заявив Зеленський. Голова держави звернув увагу на рішення Росії підняти верхній віковий поріг для прийняття на контрактну службу в Росії. "Тобто молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити в них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога, без виключень, без обмежень, достатня щоб перемогти", – сказав Президент.