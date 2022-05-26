Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України.

Штайнмаєр також запропонував кремлівському шефу піти на прямі перемовини з Володимиром Зеленським.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав російського колегу Владіміра Путіна негайно вивести війська з України. «Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії», – процитувала телерадіокомпанія Deutsche Welle слова Штайнмаєра, висловлені під час виступу з нагоди Дня німецьких католиків у Штутґарті.

«Вже три місяці в Європі знову йде війна, люди гинуть, села й міста бомбардують і руйнують, мільйони тікають… Пане Путіне, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних перемовин з Президентом Зеленським!» – звернувся він до президента РФ.

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що «аґресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні». Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього стрімко зросли. «Багатьом реґіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці», – застеріг він.

Президент ФРН також наголосив, що «наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по реґіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним».