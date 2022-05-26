Президент Німеччини закликав Путіна негайно вивести війська з України.

Штайнмаєр також запропонував кремлівському шефу піти на прямі перемовини з Володимиром Зеленським.

 

   

 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав російського колегу Владіміра Путіна негайно вивести війська з України. «Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії», – процитувала телерадіокомпанія Deutsche Welle слова Штайнмаєра, висловлені під час виступу з нагоди Дня німецьких католиків у Штутґарті.

 

«Вже три місяці в Європі знову йде війна, люди гинуть, села й міста бомбардують і руйнують, мільйони тікають… Пане Путіне, припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних перемовин з Президентом Зеленським!» – звернувся він до президента РФ.

 

Штайнмаєр також звернув увагу на те, що «аґресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні». Через те, що Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього стрімко зросли. «Багатьом реґіонам світу найближчими місяцями загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці», – застеріг він.

 

Президент ФРН також наголосив, що «наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по реґіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним».

26.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
Музейна спадщина як ніколи на часі
Наталія ФЕДОРИШИН
Росіяни нині цілеспрямовано руйнують наші музеї, палять українські книжки, аби казати, що у нас нема своєї історії. Це спланований геноцид української нації. Зберегти українську культуру та історію – одна з найважливіших складових теперішньої війни.
24.05.22 | | Штука
Тільки віспи бракувало
Юрко ТИМЧУК
Вершники Апокаліпсису мутують, гібридизують і готові до "гри в довгу". Іван Богослов або не все знав достеменно, або не все сказав у шостій главі свого Одкровення.
24.05.22 | | Україна
Чому Європа геджує свою підтримку України
Ральф Ґерт Шельгаммер
Париж і Берлін стурбовані тим, що вступ України в ЄС може призвести до створення конкуруючої осі Варшава-Київ
23.05.22 | | Дискурси
Українці — народ-військо
Володимир В‘ятрович
Ця війна — народна війна за незалежність, бо російській армії протистоїть весь український народ. Збіговисько найманців та мародерів з Росії не спроможне перемогти його.
23.05.22 | | Україна
89-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку, здійснив спробу наступу на Довгеньке, на Сіверськодонецькому напрямку – на Тошківку, на Бахмутському – у районі Олександропілля, Липового та Трипілля. Успіху не має.
23.05.22 | | Україна
Шинель Штірліца
Віталій Портников
Для Путіна і йому подібних «Сімнадцять миттєвостей» були реабілітацією нацизму – «нацизм із людським обличчям» подобався їм більше за «соціалізм із людським обличчям»
22.05.22 | | Дискурси
88-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни навалюються на українські позиції на Донеччині, аби оточити через фланг підрозділи Збройних Сил України у Сіверськодонецьку та Лисичанську. На всій фронтовій лінії тривають масивні авіаційні й артилерійські обстріли.  
22.05.22 | | Україна
Глаголична меса
Василь МАХНО
Якщо з кирилицею більш-менш зрозуміло, то, можливо, древніша абетка, глаголиця, містить в собі якусь таємницю
21.05.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.