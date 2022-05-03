Росія закинула Ізраїлю підтримку «неонацистського режиму в Києві».

У заяві МЗС РФ наводяться приклади співпраці євреїв із нацистами в Другій світовій.

 

 

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило уряд Ізраїлю, що мовляв він підтримує «неонацистський режим в Києві». Йдеться про заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Яїра Лапіда, яка пролунала у відповідь на слова шефа російської дипломатії Сергія Лаврова про «єврейську кров Гітлер».

 

На офіційній сторінці МЗС РФ у Facebook можна прочитати такий пост: «Звернули увагу на антиісторичні заяви глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, які багато в чому пояснюють курс нинішнього уряду Ізраїлю на підтримку неонацистського режиму у Києві».

 

Окрім того, у заяві російського МЗС, яку цитує російський інформаційний портал Regnum перераховуються випадки співпраці євреїв із нацистами у Другій світовій. З цього робиться висновок, що Володимир Зеленський попри те, що він єврей, все ж може бути президентом неонацистської країни.

 

«Про те, чи є в Україні неонацисти, чомусь досі сперечаються у західній пресі (і деякі наші ліберали). Як один із “залізобетонних” аргументів наводиться єврейське походження Володимира Зеленського. Аргумент, мало того, що неспроможний, то ще й лукавий. Історія, на жаль, знає трагічні приклади співпраці євреїв із нацистами», — наголошується в заяві.

 

Російське зовнішньополітичне відомство нагадало, що під час Другої світової війни німці призначали єврейських промисловців головами ґетто та єврейських рад («юденратів»).

«Якуб Лейкін у Варшаві вів стеження за євреями і про все доповідав німецькій окупаційній адміністрації, прирікаючи своїх співвітчизників на вірну, а часом і болісну смерть, а Хаїм Румковський взагалі пропонував євреям Лодзя віддати своїх дітей фашистам в обмін на збереження життя. Існує безліч свідчень його слів», – додається у повідомленні російського МЗС.

 

Російське зовнішньополітичне відомство закидає Зеленському, що той «прикривається походженням сам і прикриває ним натуральних неонацистів, духовних та кревних спадкоємців катів свого народу».

 

У заяві згадується і президент Латвії Еґілс Левітс, який також має єврейське коріння. «Єврейське походження президента – не гарантія захисту від розгулу неонацизму у країні. Україна, до речі, не єдина така зараз. Президент Латвії Левітс теж має єврейське коріння. І теж “успішно” прикриває реабілітацію “Ваффен СС” у своїй країні», – зазначається в заяві.

 

Нагадаємо, що все почалося з того, що виступаючи на італійському телеканалі Rete4, міністр закордоних справ Росії Сергій Лавров повторив основні тези російської пропаганди про війну проти України. Одне із його висловлювань викликало міжнародний скандал. Главі російської дипломатії запропонували пояснити, як пов'язані звинувачення РФ у нацизмі на адресу України з тим, що український Президент Володимир Зеленський є євреєм. Лавров заявив у відповідь: «Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть».

 

Ця заява російського міністра вже викликала шалене обурення в Єрусалимі. Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «непробачальні, обурливі і є брутальною історичною помилкою». «Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – наголосив Лапід.

 

Голова правління меморіального комплексу «Яд ва-Шем» Дані Даян назвав слова Лаврова «необґрунтованими, маревними, небезпечними й такими, що заслуговують на всіляке засудження». Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: «У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом».

03.05.2022

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