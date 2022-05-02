Росія відмовилася від планів здобути хоч якусь перемогу до 9 травня.

В інтерв’ю італійському телеканалу Сергій Лавров, коментуючи національність Зеленського, заявив, що Гітлер «теж мав єврейську кров», чим викликав шалене обурення в Єрусалимі.

Росія не намагатиметься завершити військову спецоперацію в Україні до 9 травня, коли у там відзначатимуть день перемоги в Другій світовій війні. Про це в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. «Наші військовики штучно не підганятимуть свої дії під якусь дату, включно з день перемоги», – запевнив Лавров, відповідаючи на запитання модератора програми Zona Bianca Джузеппе Бріндізі (Giuseppe Brindisi).

Лавров запевнив, що темпи наступу російської армії на території України «не залежать від дат». Провал же путінських планів загарбання України він намагався пояснити тим, що нібито російська армія «мінімізує будь-які ризики» для українських громадян та російських військовиків.

Під час інтерв'ю російський міністр заявив, що президент України Володимир Зеленський може сприяти настанню миру, «якщо припинить віддавати злочинні накази своїм неонацистським батальйонам, змусить їх відпустити всіх цивільних осіб та припинити опір». У такому пропагандистському стилі Лавров описав роботу наших збройних сил.

Джузеппе Бріндізі, уточнив у Лаврова: «Чи це означає, що Росія наполягає, щоб президент Зеленський здався, і вважає це умовою для миру?». Лавров відповів так: «Ми не вимагаємо, щоб він здавався. Вимагаємо, щоб він наказав відпустити всіх цивільних і припинити опір». Що це конкретно мало б означати і чим це відрізняється від капітуляції, він так і не пояснив.

Глава російського зовнішньополітичного відомства також заявив, що Росія, буцімто, не прагне змінити режим в Україні, назвавши це «американською спеціальністю». «Хочемо гарантувати безпеку людей на сході України, щоб їм не загрожувала ні мілітаризація, ні нацифікація цієї країни, а з території України не загрожували безпеці Російської Федерації», – сказав Лавров.

Модератор теж запитав Лаврова про можливість застосування Росією зброї масового враження та переростання конфлікту до рівня світової війни, на що той відповів: «Росія ніколи не припиняла працювати, щоб уникнути світової війни. Ядерна війна не мала б переможців, і Байден погодився в цьому з Путіним». «А що мав на увазі Путін, заявляючи про застосування “зброї невимовної сили”», – запитав Бріндізі.

«Путін мав на увазі ультразвукову зброю під час свого звернення до нашого парламенту, але лише тоді, коли Сполучені Штати наважаться на використання ракетної зброї. Тільки так ми повинні захиститися», – відповів російський міністр.

Модератор також поставив інтерв’юйованому запитання, як звинувачення у «нацифікації» України в'яжуться з тим, що президент Володимир Зеленський – єврей. Лавров відповів: «Він (Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. „У сім'ї не без виродку“, як у нас кажуть».

Ця заява російського міністра вже викликали шалене обурення в Єрусалимі. Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «непробачальні, обурливі і є брутальною історичною помилкою». «Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – наголосив Лапід.

Голова правління меморіального комплексу «Яд ва-Шем» Дані Даян назвав слова Лаврова «необґрунтованими, маревними, небезпечними й такими, що заслуговують на всіляке засудження». Антидифамаційна ліга також відреагувала на слова глави російського МЗС: «У відчайдушних спробах виправдати вторгнення в Україну Лавров звертається до образливих та помилкових порівнянь. Слід негайно припинити зловживання нацизмом, Гітлером та Голокостом».